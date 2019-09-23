Совет Муфтиев идет в атаку?

Конец прошлой недели ознаменовался активизацией в информационном поле Совета Муфтиев России (СМР) и ряда его знаковых региональных структур.

С очередным громким заявлением о численности мусульман выступил Равиль Гайнутдин. На этот раз, правда, речь шла не о России, а только о Москве, где по его утверждению живет аж 4 миллиона мусульман, которым разумеется не хватает имеющихся.

Информационный эффект от озвученной цифры был традиционным, о чем мы уже ранее писали (https://golosislama.com/news.php?id=36042). Из позитива отметим, что Равиль Гайнутдин назвал вещи своими именами в том, что касается причин отсутствия мечети в Екатеринбурге (https://golosislama.com/news.php?id=34607): «В Екатеринбурге не жители, а власти отказали нам, мусульманам, в строительстве мечети на месте, где у нас больше 10 лет работал приход, во временную мечеть которого приходили по 1,5 тыс. верующих совершать намазы. Местные жители были не против».

В свою очередь глава столичного подразделения СМР - Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов высказал "озабоченность и настороженность" в связи с арестом мусульманского правозащитника и адвоката Дагира Хасавова. В его заявлении говорится о том, что "жесткие методы задержания и серьезные обвинения всегда порождают много вопросов" в связи с чем, находятся даже те, кто "не исключают политической подоплеки в таких преследованиях", хотя другие "связывают эти аресты с деятельностью подозреваемых". Сам же муфтий выражает надежду "на справедливое и открытое расследование этих и подобных им дел", потому что граждане "должны чувствовать, что они живут в стране, где соблюдаются права всех людей без исключения".

Более определенным и жестким было заявление саратовского подразделения СМР - ДУМСО. Его президиум выразил "решительное осуждение продолжающейся практике запрета классической исламской литературы, в течение многих веков являющейся основой для исламского образования и воспитания, а именно тафсиров Корана и сборников хадисов, составляющих письменное наследие Сунны – второго источника Ислама после Корана". В сделанном в этой связи заявлении говорится о том, что "последовательное необоснованное преследование таких книг на основании ничтожных выводов некомпетентных экспертов ведёт к социальной напряжённости и росту недовольства среди мусульман, подрывает деятельность муфтиев и имамов, осуществляющих образовательную и воспитательную работу в мусульманских общинах". В связи с этим президиум ДУМСО не стал выражать надежду на справедливость существующей "судебной" системы РФ, а призвал "ответственных лиц начать обсуждение существующей проблемы с тем, чтобы преобразовать действующую систему оценки религиозной литературы".

В целом стоит отметить, что на фоне откровенного лизоблюдства со стороны марионеточных ДУМов и некоторых " мусульманских общественников" даже такое осторожное возвышение голоса от имени мусульман и критика их преследований внушают оптимизм. Хочется верить в то, что в будущем они станут основанием для конкретных политических решений, направленных на изменение положения мусульман к лучшему. Потому что с заявлениями в их защиту или против их попрания в СМР уже выступали не раз. А потом... оказывали поддержку действующей власти на выборах.

Будем надеяться на то, что в будущем СМР будет более последовательным в своих оценках и действиях (https://golosislama.com/news.php?id=36598).