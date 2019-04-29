Кремлевские пропагандисты указывают мусульманам на их место в России

Столкнувшись с реакцией на свое исламофобское заявление, Маргарита Симоньян и ее сподручные решили переложить ответственность за вызванное им негодование с больной головы на здоровую. Жупелом кавказской и исламистской угрозы на этот раз был назначен Рамазан Алпаут, редактор Идель.Реалий, который перепостив нашу статью, обратился к активистам Северного Кавказа с призывом показать, какие они мужчины и добиться от исламофобки извинений. Предсказуемо Симоньян и ее коллегами по кремлевской пропаганде этот призыв был выставлен как угроза физической расправы.

Сам его автор, однако, недвусмысленно дал понять, что речь шла совсем о другом.

Поясним в этой связи контекст его выступлений и мы, в частности, слова "показать, какие вы мужчины", которые были выставлены как призыв к физической расправе над оппонентом и женщиной. Постоянные читатели Алпаута в курсе, что он достаточно скептически относится к нападкам знаменитых кавказских спортсменов на организаторов "культурных мероприятий", противоречащих нормам исламской и кавказской морали, считая, что это не требует особой смелости в отличие от критики в адрес властей и силовиков - по таким поводам как похищения и аресты мусульман и иные проявления репрессивной политики. Мы, кстати, не согласны с ним в первом пункте, считая, что делать хоть что-то лучше, чем не делать вообще ничего. Однако его призыв к "мужчинам" явно касался необходимости проявить в данном случае смелость, заняв открытую публичную позицию в отношении лица, которое возглавляя государственный канал страны, гражданами которой являются миллионы мусульман, представляющих ее коренные народы, позволяет себе выставлять их угрозой ей.

Да, мы вслед за Алпаутом повторяем, что безнаказанность подобных заявлений со стороны не частного лица, а по сути высокопоставленного государственного функционера, свидетельствует об отстутствии у хваленных "20 миллионов мусульман России" не только влияния в стране, соразмерного их численности, но и вообще какого бы то ни было голоса, а также гражданского мужества, о котором говорил редактор Идель.Реалий. Будь это иначе, и будь в стране реальное гражданское общество, представительская демократия, федерализм, после этого лидеры религиозных исламских организаций, свободно избранные главы мусульманских республик, зависящие от своих избирателей и обществ, их представители в федеральной политике, потребовали бы и добились бы либо отказа Симоньян от своих слов и извинений за них, либо ее отстранения от должности главы государственного канала страны со множеством мусульманских регионов и граждан. После чего ее позиция как частного лица уже не представляла бы для них никакого значения.

Вот такой политический смысл содержал в себе призыв Алпаута, который кремлевская пропаганда раздула до небес, устроив настоящую кампанию шельмования человека, всего лишь возмутившегося третированию миллионов его единоверцев и земляков.

Что самое интересное и показательное в этой ситуации, что устроившая эту травлю Симоньян, своими перепостами как раз таки и показала, что к физическому насилию призывает она, а не ясно отмежевавшийся от таких обвинений Алпаут (здесь и далее просим прощения читателей за нецензурную лексику, которая даже в публичном пространстве является нормой для этой публики).

Однако на этом ее команда не остановилась и своим поведением однозначно продемонстрировала, что мусульмане совершенно правильно поняли антиисламский настрой Симоньян и Ко. В частности, явившаяся в комментарии к Алпауту Екатерина Винокурова, назначенная недавно главой региональных проектов Russia Today, публично подвергла проклятиям Саудовскую Аравию за ее следование исламским нормам в вопросе разделения полов (кстати, игнорируя общеизвестную либерализацию политики королевства в последние годы).

На замечание одного из собеседников о том, что будучи представителем государственного канала, она открыто проклинает страну, с которой ее государство стремится к сотрудничеству, она ничтоже сумнящеся повторила это проклятие.

Потом она сделала это в третий раз.

Вопрос - позволил бы сотрудник государственной компании себе подобные высказывания в адрес государств Израиль или Армения? Опять же поясним, комментируя спекуляции в наш адрес - в отличие от наших оппонентов мы не только не призываем депортировать граждан России куда-то по национальному или религиозному признаку, но и не выставляем их угрозой и не проклинаем их родные страны. Так что, на их фоне даже "Голос Ислама", который они хотят представить "экстремистами", это сама умеренность и политкорректность. Мы лишь указываем на политический статус сообществ, согласно принципам международного права, различающего положение коренных народов, живущих на земле своих предков, и национальных меньшинств и диаспор, пользующихся их гостеприимством. Так вот, невозможно себе представить, чтобы сотрудник государственной российской компании публично проклинал государства, с которыми в той или иной степени себя ассоциируют представители привиллегированных в России диаспор. Однако это запросто делается по отношению к коренным, но бесправным мусульманским народам страны.

Причем, не надо думать, что это касается только зарубежных мусульманских стран, а де к российским мусульманам они относятся по-другому. Как они относятся и к российским мусульманам недвусмысленно дала понять в своем заявлении Симоньян. Подтвердила это и Винокурова, дав понять, что ее не устраивает специфика российских мусульманских регионов (еще раз напомним - это пишет глава региональных проектов государственной компании).

Дальше больше, из слов Винокуровой четко видно, что враг для Кремля - да, да, именно для Кремля рупором которого они являются, что и позволяет им оставаться на своих должностях после подобных заявлений - являются исламские не только "радикалы", но и "традиционалисты".

Вот тебе, бабушка, и "традиционный ислам", сказками о положетельном отношении к которому Кремля кормят российских мусульман прокремлевские околоисламские деятели. А настоящее отношение Кремля, рупором которого является Симоньян, Винокурова и Ко - вот оно. Угрозой они считают не только далекую Саудию, сколько бы ее король ни ездил в Москву, но и Хабиба Нурмагомедова, о чем мы не раз писали, и в целом рост численности и претензий российских мусульман. Которые согласно им должны забиться под плинтус, забыть о своей религии или никак не демонстрировать ее в их публичном пространстве - где мусульмане никто и звать их никак.