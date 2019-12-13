Бабель, Бебель и Путин

В советские времена шутили, что настоящий интеллигент должен отличать Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля и Бабеля от кабеля.

Сложно сказать, со сколькими из этих задач сумел бы справиться сегодня Владимир Путин, но запрещенные при нем в России организации и причины их запрета он точно уже отличить не в состоянии.

Так, на прошедшем на этой неделе заседании Совета по парвам человека (СПЧ), он отмел предложение, рассматриваемое его прошлым составом (https://golosislama.com/news.php?id=36058), исключить из списка террористических организаций России партию Хизб ут-Тахрир, легально действующую в большинстве западных стран. И вот как он (помимо прочего) это обосновал:

"К сожалению, имели место и тяжелые последствия с продвижением их идей, связанные с тем, что они запрещают, например, переливание крови. И препятствовали переливанию крови детям, которым эта процедура была крайне необходима для спасения жизни.

Последний трагический случай произошел в Российской Федерации в Кабардино-Балкарии в прошлом году. Ребенок умер. Там, где помощь оказывалась адептам этой церкви, этого движения, так скажем, насильственным образом, принудительным образом, там детей удалось спасти".

Что тут сказать - случай тяжелый... Ведь, обосновывая необходимость запрета Хизб ут-Тахрир, он описывал проблему совершенно другой организации - "Свидетелей Иеговы". Кстати, по этой оговорке Путина совершенно очевидно, что мы были правы, когда предсказывали, что вопреки ожиданиям некоторых, запрет и на эту организацию отменен не будет (https://golosislama.com/news.php?id=35596).

Конечно, можно было бы грустно пошутить, что, видимо, заботой о будущем детей членов Хизб ут-Тахрир можно объяснить то, что их отцов сегодня в путинской России сажают лет на 20. Может, именно это Путин и имел в виду под их насильственным спасением?

А вообще, кроме отождествления Хизб ут-Тахрир со Свидетелями Иеговым, Путин назвал иудеев Хазарии одними из предков русских и, как мы уже писали, пугал мир новой Сребреницей в Украине, геноцид в которой он отрицает в самой Сребренице (https://golosislama.com/news.php?id=37696). Какие уж тут Бабель и Бебель...