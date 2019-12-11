Путин и Сребренице: цинизм высшей категории!

Вчера весь мир облетела фраза Владимира Путина, решившего попугать мир возможностью повторения на Донбассе Средренице, если Украине будет передан контроль над ее участком ее же границы с Россией, который сейчас контролирует Кремль.

"Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все", - заявил Путин.



Оставим сейчас в сторону российско-украинские дела. Поговорим о самой Сребренице.

Как видно, Путин прекрасно знает, что в Сребренице произошло что-то очень плохое, повторения чего он не хочет на Донбассе. И может показаться, что все логично, ведь весь мир признает, что в Сребренице произошел геноцид, организованный над ее мусульманским населением командованием вооруженных сил т.н. Сербской Республики с молчаливого согласия ее политического руководства, а также тогдашнего руководства Сербии и Югославии.

Но есть одно серьезное "но". Геноцид в Сребренице не признает как раз Владимир Путин...

Это под его руководством Россия заблокировала признание бойни в Сребренице геноцидом Советом Безопасности ООН https://golosislama.com/news.php?id=27093

Это его министр иностранных дел Сергей Лавров торжественно принял награду, которой ранее были удостоены организаторы геноцида в Сребренице, надо полагать, за его отрицание и выгораживание https://golosislama.com/news.php?id=35092

Это руководство и существование этого образования, созданного посредством геноцида в Сребренице и еще многих аналогичных геноцидов масштабом меньше, позволивших ему "очистить" свою территорию от мусульман, активно поддерживает путинская Россия, в т.ч. оружием, тренируя в своих лагерях ее боевиков и т.д.

И вот потом, человек, отрицающий геноцид в Сребренице, препятствующий его признанию и поддерживающий наследников его организаторов, пугает мир новой Сребреницей.

Если это не отборный цинизм, то цинизма просто не существует...

Ну и теперь ни у кого не должно оставаться никаких сомнений, верят ли кремлевские главари в свои заявления, отрицающие бомбежки мирного населения в Сирии и применение там химического оружия или существование концлагерей для мусульман в Китае.