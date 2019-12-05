Ильдар Аляутдинов призвал ко всемирной борьбе против репрессий в Синьцзяне

Глава Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов заявил о необходимости объединиться мировому сообществу в борьбе против притеснения мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Об этом сообщает издание «Реальное время».

— К сожалению, проблема такова, что мы особого участия в ее решении принять не можем. Но как минимум мы должны быть соучастниками на уровне молитв и поддержать наших братьев, которые испытывают гнет, притеснение, унижение только лишь на основе того, что они иной национальности, иных взглядов, — заявил Ильдар Аляутдинов.

Он также напомнил, что он один из первых религиозных деятелей России, который признал давление на уйгуров в СУАР. И об этой ситуации он высказывался на пятничной проповеди (джума-намаз).

— Эти люди нам близки как представители тюркских народов. С другой стороны, они имеют отношение к религии ислам. Это наши братья, сестры. То, что происходит в Китае, должно находить отклик, биться в наших сердцах, наших душах. Мы не можем об этом умалчивать. Мы должны об этом говорить, стараться сотрясти в этом плане мировое сообщество, выступив единым целым, — подчеркнул Аляутдинов.

Напомним, что год назад муфтий Татарстана Камиль Самигуллин также поддержал притесняемых в Китае мусульман, тогда как глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин наоборот заявил, что мусульманам Китая ничего не угрожает.

Примечательно также, что слова Аляутдинова прозвучали на фоне бравурных сообщений о том, как Россия и Китай обмениваются друг с другом опытом в «борьбе с терроризмом». Такие заявления от официального муфтия можно определенно считать смелыми и едва ли не фрондой. Посмотрим, получат ли они свое развитие.