РФ перенимает у КНР опыт в "борьбе с терроризмом" - лагеря воспитания прилагаются?

Россия и Китай перенимают друг у друга опыт по «борьбе с терроризмом». Как сообщили российские СМИ, две страны «провели консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку».

Российскую делегацию на консультациях в Пекине возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев, китайскую — член Политбюро ЦК КПК, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь. Об этом сообщил 2 декабря журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин.

Представители двух стран обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом, коснувшись финансирования террористической деятельности и отмывания средств, противодействия обороту наркотиков, а также — совместную деятельность в сфере транспортной безопасности, включая проект «Один пояс — один путь». Еще одной темой стала информационная безопасность, в частности, защита от хакерских атак.

А еще ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал консультации в области безопасности неотъемлемым элементом стратегического партнерства Москвы и Пекина.

О том, как Китай борется с «терроризмом» на своей территории читатели могут узнать, пройдя по тегу «уйгуры». Следует ли ожидать после таких консультаций появления «лагерей перевоспитания» в России? Стоит быть готовым ко всему.