О кровной мести и бессудных казнях

Сегодня СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах России сообщили о полном раскрытии громкого дела об убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата, о котором мы писали в начале этого месяца (https://golosislama.com/news.php?id=37473).

Если верить этим сведениям, подтвердилась версия, изначально высказанная многими экспертами и озвученная тогда в том числе и нами - об убийстве главного ингушского эшника Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда из мести за убийство главы баталхаджинского братства Ибрагима Белхароева, о котором мы тоже писали (https://golosislama.com/news.php?id=35661). Как сообщили сегодня источники следствия в СМИ, убийство из мести было организовано и исполнено в Москве четырьмя членами братства, трое из которых уже задержаны, тогда как непосредственному убийце удалось скрыться из страны.

На фоне этой новости предсказуемо начались разговоры о могущественном братстве баталхаджинцев, смеси тариката и мафии, обладающем возможностями казнить и миловать, и чуть ли не не борящимся с Москвой за власть в Ингушетии. Это все, конечно, очень интересно, но почему-то за скобками оказывается куда более важный вопрос - что стало причиной убийства главного ингушского эшника и его брата в Москве.

Меж тем, пропагандистские ресурсы, близкие к силовикам, писали об этом почти прямым текстом. Вот, например, как эти события освещал один из таких каналов - "ВЧК-ОГПУ":

"Ибрагим (известен как Иби)* был лидером некой смеси ОПГ и секты. Делал он это успешно. Сумел сдружиться с влиятельными персонами из Чечни. В Москве в интересах клана криминальные связи поддерживал авторитет Батыр Тумгоев. Через Хасана Тумгоева клану удалось наладить отличные отношения с Юнус-Беком Евкуровым. И в 2018 году батлаки решили расставить представителей клана на ряд руководящих постов в регионе. Начали, особо не скрывая, говорить о своих амбициях как ведущие силы Ингушетии. Москве это очень не понравилось, и тут же по батлакам были нанесены удары, в столице это можно было сделать без каких-то видимых проблем. Хасан Тумгоев был арестован ФСБ за хищения в «Росатоме», Батыра Тумгоева отправили под стражу за убийство 10 лет назад Шабтая Калмановича. А вот в Ингушетии все было сложнее…».

То есть, никто из скорбивших по Эльджаркиеву даже не пытался утверждать, что никакого отношения к убийству Белхароева он не имеет. Напротив, линия была такая, что надо было решить проблему с впавшей в немилость Кремля влиятельной группировкой, нейтрализовать ее лидера легальными средствами в Ингушетии было невозможно, ну и пришлось решать проблему другими методами.

А это вообще как? Когда предположение фактически о бессудной казни, организованной ни кем-то, а руководителем структуры, призванной стоять на страже закона и прав граждан, воспринимается как нормальное и оправдывается, как можно назвать такое государство? Ну хорошо, можно не любить баталхаджинцев, но ведь любому разумному человеку должно быть очевидно, что если главы силовых структур наделены неформальными полномочиями осуществлять казни без суда и следствия, то их жертвами рано или поздно будут становиться и другие люди.

Собственно, почему будут? Мало у кого существуют сомнения относительно характера убийств-казней Анны Политковской, Александра Литвиненко, Бориса Немцова и многих других, и это только из числа тех, чьи имена на слуху во всем мире. Что касается менее известных, например, мусульманских деятелей, бессудно казненных в разных концах страны, их можно перечислять десятками (https://golosislama.com/news.php?id=31080).

В большинстве из этих случаев официальное следствие не нашло виновных в подобных убийствах или списало их на явных "стрелочников". Но вот в данном родственники убитого, как видно, сами провели расследование и вынесли свой приговор...

* - имеется в виду убитый Белхароев