Расстрельные новости Москвы и Ингушетии

Будни путинской России - если в начале прошлой недели мы писали о расстреле солдатом российской армии Рамилем Шамсутдиновым 8-ми своих сослуживцев, то эту начинаем с новости о расстреле накануне в Москве начальника т.н. Центра противодействия экстремизму (в народе - "Эстапо") по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

К сожалению, вместе с ним был убит и его младший брат - Ахмед Эльджаркиев, 30-летний врач-анестезиолог 1-й Градской больницы Москвы, о котором знающие его люди отзываются с самой лучшей стороны.

Несмотря на их совершенно разные обстоятельства, оба расстрела кое что роднит, а именно, общественная реакция на них. Как в первом случае почти ни у кого из комментаторов не возникло сомнений, почему солдат-срочник мог расстрелять офицеров и солдат-"старослужащих", так и в этом случае, почти ни у кого не возникло вопросов, за что могли убить начальника ЦПЭ.

Нельзя сказать, что ЦПЭ Ингушетии отличился от других ЦПЭ по стране пытками и прочим беспределом - он отличился только тем, что они стали достоянием широкой общественности, и редким прецедентом, когда виновные в них понесли ответственность в судебном порядке (https://www.youtube.com/watch?v=ogeiPCVSfX4).

Эльджаркиев возглавил его уже после того, как за эти преступления был отстранен от должности позже осужденный Тимур Хамхоев, но как напоминает в своем материале о ЦПЭ Ингушетии под его руководством МБХ-медиа, при нем ситуация к лучшему не изменилась (https://www.mbk.news/suzhet/pytki-i-pokusheniya-chem/).

Стоит также отметить, что в среде родственников и соратников расстрелянного главы баталхаджинского братства Ибрагима Белхароева сформировалось мнение, что именно Эльджаркиев был организатором его убийства. Поэтому охота на него началась уже через две недели после этого убийства - Белхароев был убит 31 декабря 2018 года, а первое покушение на Эльджаркиева произошло уже 12 января 2019 года, по дороге из Чечни в Ингушетию.

К этому следует добавить, что сегодня за решеткой находятся ключевые лидеры ингушского гражданского общества, которые оказались там из-за организованных ими протестов против подписания марионеточным руководством республики соглашения, предусматривающего отчуждение от нее земель - без его обсуждения и согласования с ее гражданами. Ну, а какие органы находятся в авангарде борьбы с инакомыслием в современной России, хорошо известно.

Так что, остается гадать, чье возмездие настигло этого стража путинского порядка в Ингушетии. Но очевидным фактом является то, что комментаторов, сочувствующих именно ему, в эти дни в социальных сетях особо не наблюдалось.