В Ингушетии убит известный религиозный деятель Ибрагим Белхароев

В Ингушетии погиб в результате покушения известный религиозный деятель Ибрагим Белхароев, сообщает «Кавказский Узел» со ссылкой на МВД. Неизвестные расстреляли его автомобиль Hyundai Solaris в ночь на 31 декабря. Водитель Белхароева, по данным «Кавказского узла» находится в реанимации. Сообщают, что около дома убитого религиозного деятеля собираются его последователи. По мнению местных жителей, убийство Белхароева связано с его конфликтом с властями.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия и боеприпасов. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Напомним, что это не первое покушение на Белхароева. В мае 2016 года сообщалось о подрыве автомобиля Белхароева возле его дома в Назрани. Тогда никто не пострадал. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был не взорван, а сожжен. 23 октября 2017 года Магасский районный суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, который возглавлял был одним из духовных лидеров ингушей в XIX - начале XX века. При этом сам деятель не имел религиозного образования и не являлся шейхом. В числе его родственников - старейшина вирда последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев, умерший 7 октября 2017 года, и депутат парламента республики Ахмед Белхароев. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах.