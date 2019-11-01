Кто романтизирует насилие, господин Силантьев?

Роман Силантьев, "старый друг" российских мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=31080) выразил обеспокоенность их стихийной реакцией в виде солидарности с Рамилем Шамсутдиновым, который не выдержал систематических издевательств над ним в воинской части и расстрелял 8 сослуживцев (https://golosislama.com/news.php?id=37434).

"Меня серьезно беспокоит кампания по романтизации солдата Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае, которую сейчас ведут некоторые мусульманские деятели", - заявил вчера известный исламоед. Он сравнил ее с романтизацией массового убийства в США, известного как "Колумбайн": "Сейчас я вижу, что пытаются создать военный "Колумбайн", армейский "Колумбайн", заранее оправдывая убийц, которые по мнимым или реальным обидам теперь получают право расправляться со своими сослуживцами".

Ну что ж, давайте порассуждаем о романтизации убийств, приводящей к подобным рассправам. Год назад, когда произошел массовый расстрел в школе Керчи, мы обратили внимание на то, что "керченский стрелок" был поклонником не только Хариса и Клиболда из Колумбайна, но и Владимира Путина и "Русского мира" (https://golosislama.com/news.php?id=35237). К слову, Рамиль Шамсутдинов, которого на основании его имени-фамилии как своего единоверца поддержали многие мусульмане (но отнюдь не только они) это ведь тоже продукт того самого "Русского мира", а отнюдь не исламского воспитания.

Судите сами - парень много лет мечтал попасть сперва в военное училище, а потом и в российскую армию, что немыслимо для любого не только сознательного мусульманина, но и любого здравомыслящего человека. Мы бы не стали об этом писать, но уж коли информация попала в СМИ, стоит отметить, что мать парня умерла из-за проблем, вызванных хроническим алкоголизмом, что отнюдь не свидетельствует об исламском образе жизни.

Нет, мы не хотим от него таким образом "откреститься" или ухудшить его и без того незавидное положение, а просто хотим указать Силантьеву, являющемуся одним из высокопоставленных представителей "Русского мира" (он входит в руководство Всемирного Русского Народного Собора, напомним), что этот парень и его дела - это продукт пропаганды их, а отнюдь не мусульман.

Это они на протяжении многих лет распространяют милитаристский угар, рассказывая со всех экранов, что кругом враги, что сегодня нужны пушки, а не мало. Это они вводят в школах военную подготовку и регулярно проводят в них военнизированные шоу, на которых занимаются самой настоящей романтизацией убийств.

Рамиль Шамсутдинов, как и ранее Ярослав Росляков - это продукты именно этой пропаганды и этой атмосферы, которую создают в обществе Силантьев и Ко.

Но делая это, они совершают одну серьезную ошибку. Как нельзя, сидя "без штанов", стране с деградирующими медициной, образованием, экономикой и демографией, бросать вызов всему миру и соваться в Сирию, Ливию, Африку и т.д., так нельзя и пропагандировать милитаризм, имея армию, которая ломает прежде всего своих служащих, унижая их достоинство.

Владислав Росляков горячо поддержал приход в его родной Крым "Русского мира", но уже на 4-й год проживания в нем слетел с катушек и расстрелял своих соучеников. Рамиль Шамсутдинов тоже откликнулся на призыв "Русского мира" служить ему, но столкнувшись с реалиями этой службы, через 4 месяца расстрелял 8 сослуживцев.

Так, может быть, дело не в романтизации "Колумбайна", господин Силантьев?

(На фото - Шамсутдинов до попадания в российскую армию и уже в ней)