Маленький турецкий реванш - унизительное бегство асадитов от СНА

Несмотря на то, что большие игроки в целом разделили сферы влияния на северо-востоке Сирии (https://golosislama.com/news.php?id=37410), противоречия между их местными прокси, вызванные, во-первых, отсутствием должной детализации этих договоренностей, во-вторых, их неудовлетворенностью никуда не делись. И тут дало о себе знать то, о чем мы уже ранее писали (https://golosislama.com/news.php?id=37393):

"...надо учитывать важный нюанс. Контроль Турции и СНА над добытыми территориями хоть и ограничен пространственно, но зато безусловен - это именно полноценное занятие населенных пунктов вооруженными силами, то есть, установление над ними полного контроля. А вот контроль режима над большинством добытых территорий вроде Манбиджа носит характер достаточно условный и сводится в основном к появлению там нескольких военных машин, которые ездят по населенному пункту с флагами и потом выставляют фото и видео интернет.

И причины этого объективны и должны быть понятны из карт - если силы Турции и СНА массировано наступают со своего плацдарма на прилегающие территории, то асадиты отделены от многих территорий, на контроль над которыми они претендуют, значительными пространствами, занятие которых потребует не менее значительных сил".

Поэтому, когда вчера силы протурецкой Сирийской Национальной Армии (СНА) перешли в наступление на спорном участке оговоренной зоны безопасности, бравые асадитские вояки и их не менее бравые курдские коммунистические соратники побежали так, что аж пятки засверкали.

Уничтоженная и захваченная техника, плененные на камеру солдаты режима - вот цена фейкового асадитского занятия территорий вглубине "курдских" земель, когда оно столкнулось с наступлением реальных сил СНА и осталось без поддержки России и Ирана.

Произошло все это в районе выступа, который по мнению СНА подлежит включению в зону безопасности, согласно турецко-российским договоренностям в Сочи.

Всего, по имеющимся данным, на востоке у Рас аль Айна силы СНА захватили 16 населенных пунктов. Бегство из них асадитов сопровождалось очередным разочарованием "курдов" и их медиа фан-клуба, обвиняющих сейчас асадитов в том, что на них понадеялись, а они бежали при первой же опасности и т.п.

Но будем справедливы - дело тут не столько в трусости асадитов, сколько в том, что якобы занятие ими этих территорий, не обеспеченное реальными силами армии, которые было невозможно ввести, не оккупировав "курдские" земли, разделяющие их и территории, реально подконтрольные асадитскому режиму, было обречено схлопнуться при первом же серьезном нажиме.

Он и произошел в результате того, что СНА проявили инициативу там, где ее им позволили проявить - как турецкие покровители, так и покровитель асадитов Россия, которая сочла, что этот район может быть беспроблемно занят турками и их прокси. При этом на другом направлении - у Тель Абьяда и Айн аль Исса, где силы СНА ранее зашли дальше, чем согласованные 32 км. зоны безопасности, они вчера без лишнего шума передали под контроль российской военной полиции 11 населенных пунктов.

Тем не менее, несмотря на то, что все это происходит в пределах принципиально достигнутых договоренностей, нельзя не отметить, что асадитские силы впервые за долгое время испытали на себе унижение со стороны турок и их сирийских подшефных. Что можно рассматривать как своего рода реванш за унижение асадитами турок в районе Хан Шейхуна (https://golosislama.com/news.php?id=37046).