Замах на рубль, удар на копейку - итоги турецкой операции в Сирии

Состоявшаяся вчера 6-часовая встреча Эрдогана и Путина и подписанный по ее итогам Меморандум о взаимопонимании позволяют финализировать предварительные выводы, сделанные нами об итогах турецкой операции в Сирии в прошлый раз (https://golosislama.com/news.php?id=37393).

Помимо пунктов общего характера - о приверженности территориальной целостности Сирии и необходимости борьбы с сепаратизмом и терроризмом, и т.д., и т.п. Меморандум фиксирует следующую конкретику.

"... существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Талль-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранен (п.3).

...5. Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений YPG и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 г.

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

6. Все подразделения YPG и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Талль-Рыфата.

... 9. Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного Меморандума.

10. Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках «механизма Астаны» и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета".

При этом после подписания данного Меморандума министр иностранных дел России Лавров заявил, что турецкая военная операция "Источник мира" прекращается, что в совокупности означает, что в ее ходе Турция и союзная ей Сирийская Национальная Армия добыли территорию длинной 150 км (и глубиной 32 км) вместо 440 км. многократно заявленных Эрдоганом. Это в свою очередь подтверждает предположение, сделанное в нашей предыдущей статье о том, что "возможно Турция изначально и претендовала не на всю заявленную территорию, а только на ее часть в районе между Рас аль - Айн и Тель-Абьяд до трассы М4, а также зоны на севере Манбиджского выступа".

Что можно сказать по этому поводу? Конечно, добыть 150х32 км. это лучше, чем ничего и лучше, чем потерять столько же, хотя есть основания предполагать, что после этого весьма скромного приобретения как раз и могут последовать новые потери - в Идлибе. Собственно, именно высокой вероятностью наступления на него сил режима при поддержке России и Ирана и пониманием того, что по многим причинам Турция может закрыть на это глаза, как уже сделала с Алеппо, Хамой и Хан Шейхуном, обуславливалась необходимость достижения заявленных целей операции "Источник мира", которые позволили бы расширить и консолидировать территории сирийских повстанцев, компенсировав этим предстоящую потерю Идлиба.

Вторая часть этой задачи, следуя достигнутому вчера Меморандуму, не будет выполнена - да СНА получила новые 150х32 км. территорий, но они будут отделены от территорий, добытых в рамках предыдущих операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" вбитым между ними асадитско-курдским клином. Конечно, можно сказать, что это не критично, так как и те, и другие все равно прилегают к Турции и могут быть связаны между собой через ее территорию. Но, безусловно, это не то же самое как политически, так и логистически, особенно учитывая жесткий контроль турок за турецко-сирийской границей и их желание вывести все, что связано с сирийцами за пределы своей национальной территории.

Не менее важен вопрос о причинах столь скромных результатов, который теперь уже вполне уместно задать.

Ответ на него в военной плоскости очевиден - силы операции "Источник мира" либо не смогли решить заявленные в качестве ее целей задачи, либо даже не собирались этого делать. В первом случае это произошло потому, что Турция решила ограничить участие в этой операции своей армии вспомогательной ролью - огневой авиационно-артиллерийской поддержкой и действиями спецназа, возложив основное бремя операции на СНА. Что, с одной стороны, логично, так как эти территории добываются для СНА, а не турок. С другой стороны, как видно по итогам операции, это противоречит ее заявленным целям, потому что низкие темпы наступательных действий СНА привели к тому, что в игру вошли другие игроки, начав забирать себе то, что им позволили забрать турки. Этого бы не случилось в случае массированного наступления силами регулярной турецкой армии, но руководство Турции вопреки многолетним воинственным заявлениям не решилось на него.

Не менее интересна политическая или, если угодно, геополитическая плоскость этой проблемы. Эрдоган, до последнего момента обещавший, что возьмет под свой контроль 440 км, когда это уже выглядело малореальным, в итоге предсказуемо согласился ограничиться 150 км. Это нормальное поведение для торговца на базаре, но это никак не солидное поведение для правителя мировой державы или султана, в качестве которого его иногда преподносят его апологеты. То же касается и геополитического уровня Турции в целом, который надо реально оценивать. Конечно, полученные 150 км. из 440 заявленных можно воспринимать как иллюстрацию известной в политике поговорки: "чтобы получить необходимое, нужно требовать невозможного". Но если для Турции невозможным является даже анонсируемый многие годы результат в какие-то 440 км. в пустыне, о чем вообще можно говорить? Какие мировые амбиции, какое объединение вокруг нее Исламской уммы? Уже давно ясно, что все это пустые разговоры и несбыточные мечты, и данная история в очередной раз это подтвердила.

Меж тем, если по итогам этой операции мы в очередной раз убедились в этом, то противники Турции и лично Эрдогана, наоборот, укрепились во мнении, что он представляет собой угрозу, которую необходимо остановить. И грустная ирония заключается в том, что Эрдоган получил такие же консолидацию против Турции в мире и такое же противодействие, которые были бы, пойди Турция на массированное наступление, чтобы достигнуть заявленных целей. Теперь же по итогам цели операции достигнуты лишь в меньшей части, а вот все ее негативные последствия сказываются в полный рост.

Конечно, главным таким последствием является усиление отчуждения с Западом, отношение которого ко всей сирийской эпопее можно назвать в высшей степени лицемерным. В этом контексте и надо воспринимать произошедшее вчера. Многие удивляются, зачем Эрдоган договорился с Путиным на худших условиях, чем открывались для него после договоренностей, достигнутых с Пенсом. На наш взгляд, ответ заключается в том, что Эрдоган видит, как в отношении него запускается тот маховик, который в свое время был запущен против Каддафи, когда его стали демонизировать как мировое зло, и понимает, что Трамп, который сам в США находится в осадном положении, не сможет этот маховик остановить, даже если захочет. А раз так, то лучше опереться на плечо своего коллеги по несчастью, который уже оказался в этом положении, чтобы совместно противостоять этому нажиму и давлению.

Надежным ли окажется это плечо для Эрдогана? Ответ на этот вопрос может дать только время, хотя на наш взгляд, он риторический...