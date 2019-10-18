Военная операция Турции в Сирии: результаты и перспективы

Прошла первая неделя многообещающей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, позволяющая сделать промежуточные выводы об ее итогах и перспективах. "Голос Ислама" каждодневно публикует новости, связанные с ней, и большинство наших читателей разумеется читают и другие СМИ по данной теме, поэтому в данном случае не будем перегружать материал деталями, а попробуем сосредоточиться на главном.

Итак, напомним, что заявленная цель операции заключалась в создании сплошной зоны безопасности на 30 километров вглубь Сирии по всему периметру той части ее границы с Турцией, которую контролируют (контролировали) т.н. Сирийские Демократические Силы (SDF), ядром которых являются курдские коммунисты из YPG. Таким образом, речь идет о территории примерно в 420 км. длиной и 30 км. глубиной, которая образовала бы сплошной территориальный массив с уже созданными Турцией и ее союзниками из Сирийской Национальной Армии (SNA) зонами безопасности в результате предыдущих операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Что позволило бы в будущем разместить на них примерно 3 миллиона сирийских беженцев из Турции и, консолидировав эти территории и население под контролем SNA и Временного правительства Сирии, фактически создать мини-государство сирийской оппозиции, которая будет вести переговоры о взаимоотношениях с Дамаском с позиций силы (https://golosislama.com/news.php?id=37344).

Что можно констатировать на данный момент? При том, что силы операции взяли под свой контроль примерно (цифры постоянно меняются) 55 населенных пунктов на территории длиной примерно 110 км., ее ход выглядит достаточно проблемным. Почему так происходит - вопрос для отдельного анализа, но пока надо понять, в чем заключается эта проблемность.

Суть проблемы заключается в том, что одновременно с наступлением сил операции на ограниченном по сравнению с заявленным пространством участке, на остальной его части появились другие игроки (https://golosislama.com/news.php?id=37366). На этом фоне положение сил Турции и SNA выглядит нерадостно по сравнению с заявленными целями, а сама ситуация - как соревнование на скорость раздела бывшей территории SDF-YPG, в которой они проигрывают асадовскому режиму.

(На карте - зеленым выделены территории, добытые Турцией и СНА, красным - режимом)

Особенно неприглядно выглядит заявленное режимом установление контроля над Манбиджем, который руководство Турции многократно, на протяжении многих лет обещало включить в свою зону безопасности, словно бы специально наделяя этот город тем символическим значением, которое неочевидно с практической точки зрения.

В такой ситуации, естественно, появились основания для пессимистических прогнозов и оценок, сводящихся к тому, что проведением операции таким неэффективным образом Турция намеренно или непреднамеренно толкнула "курдов" в объятия режима, который эффективно воспользовался ее упущениями, чтобы подобрать большую часть территории, которая должна была достаться туркам и СНА. Более умеренные оценки заключались в том, что возможно Турция изначально и претендовала не на всю заявленную территорию, а только на ее часть в районе между Рас аль - Айн и Тель-Абьяд до трассы М4, а также зоны на севере Манбиджского выступа - в общей сложности длиной примерно в 105 км. Проасадитские же каналы на радостях уже прочерчивают примерную схему раздела изначально заявленной Турцией территории зоны безопасности, оставляя ей лишь меньшую ее часть.

Однако тут надо учитывать важный нюанс. Контроль Турции и СНА над добытыми территориями хоть и ограничен пространственно, но зато безусловен - это именно полноценное занятие населенных пунктов вооруженными силами, то есть, установление над ними полного контроля. А вот контроль режима над большинством добытых территорий вроде Манбиджа носит характер достаточно условный и сводится в основном к появлению там нескольких военных машин, которые ездят по населенному пункту с флагами и потом выставляют фото и видео интернет.

И причины этого объективны и должны быть понятны из карт - если силы Турции и СНА массировано наступают со своего плацдарма на прилегающие территории, то асадиты отделены от многих территорий, на контроль над которыми они претендуют, значительными пространствами, занятие которых потребует не менее значительных сил.

Поэтому делать окончательные выводы о результатах и перспективах этой операции преждевременно. В том числе и потому, что дипломатическая или переговорная составляющая в ней не менее важна, чем собственно военная. Вчера американцы вроде бы дали зеленый свет на занятие Турцией и СНА своей зоны безопасности, из которой "курды" должны эвакуироваться за 120 часов. Те сперва отвергли эти условия, затем вроде бы частично приняли, по итогам сегодня продолжились боевые действия хотя и с меньшей интенсивностью.

Эрдоган в свою очередь настаивает на том, что длина зоны безопасности по итогам операции составит 444 км, а не 110 км, как сейчас. Подобный исход выглядит реалистичным только в одном случае - если ему не будут препятствовать в этом как Вашингтон, так и Москва, которые пока делают именно это. С представителями первого ведутся крайне напряженные переговоры, сопровождающиеся анекдотическими письмами и твитами Трампа. Встреча с Путиным у Эрдогана должна состояться 22 октября и, по его словам, после нее в Сирии установится мир.

Что ж, остается только дождаться, установится ли обещанный мир и каких размеров окажется турецкий протекторат в Сирии по итогам этой встречи...