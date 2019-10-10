Вперед, Эрдоган!

"Революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась", - заявил Владимир Ленин 25 октября 1917 года. По аналогии с этим вчера стало возможным сказать, что операция на северо-востоке Сирии, о необходимости которой уже годами говорил Реджеп Тайип Эрдоган, совершилась - еще не завершилась, но уже началась.

Как ни странно (на самом деле, нет) рады этому оказались далеко не все. Страны ЕС призвали Турцию прекратить операцию, Лавров призвал "сирийских курдов" вернуться под крыло Дамаска, а американский Белый Дом в минувшие сутки продолжил представление ведущего мирового цирка, в который он превратился под руководством своего нынешнего хозяина, заслуженного клоуна Дональда Трампа. За вчерашний день он успел выпустить несколько противоречивых твитов, то с обвинениями в адрес курдов, то с угрозами в адрес Турции, а сегодня его госсекретарь Майк Помпео вообще заявил, что США "не давали зеленого света" Анкаре на проведение этой операции.

Впрочем, без разницы - как и то, что по этому поводу говорят страны ЕС. Ведь чего стоят их заявления и предостережения можно было наблюдать все предыдущие годы тогда, когда их твердая позиция действительно была нужна - во время оккупации Крыма и агрессии на Донбассе, бесчеловечных бомбардировок, химических атак и массовых казней в Сирии, настоящей индустрии концентрационных лагерей для уйгуров в Китае. И ничего - под аккомпанемент своих грозных предостережений ЕС продолжил торговые отношения с путинской Россией и даже вернул ее в ПАСЕ, начал в лице отдельных своих членов восстанавливать консульские отношения с режимом Асада, и прекрасно себе сотрудничает с Китаем. Так что, съели с ними - съедят и с Турцией, для руководства которой доведение до конца этой сирийской эпопеи является вопросом не только престижа и сохранения лица, но и буквально выживания, учитывая остроту вопроса с сирийскими беженцами и его влияние на внутриполитическую обстановку в стране.

Впрочем, мы тоже хотим выразить глубокую озабоченность в связи с началой в Сирии операцией "Источник мира". Но в отличие от всех вышеуказанных настаивая не на ее прекращении, а напротив, на ее решительном проведении и достижении всех заявленных целей. А это, напомним, создание зоны безопасности на глубину 30 километров по всему периметру государственной границы Турции и территорий Сирии, контролируемой коммунистическими террористами из YPG и т.н. SDF.

Обеспокоенность же наша вызвана именно тем, чтобы вместо этих заявленных целей операция не ограничилась взятием пары населенных пунктов и нанесением серии ударов по YPG-SDF. И некоторые основания для нее есть, потому что по сравнению с предыдущей операцией "Оливковая ветвь", которую мы подробно освещали, нынешняя осуществляется более вяло, судя по темпам продвижения сил Турции и Сирийской Национальной Армии вглубь территории противника.

Меж тем, размещение в зоне безопасности от 2 до 4 миллионов сирийских беженцев из Турции, которое обещал Эрдоган, невозможно лишь в паре новых населенных пунктов. Для этого требуются достаточно обширные территории, и что не менее важно, обустроенные и защищенные. А это в свою очередь, как мы не раз писали, требует гарантирования Турцией их политического статуса, для чего нужно признание оппозиционного Временного правительства полномочным представителем воли сирийского народа на всей территории, освобожденной в результате операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". А также заключение с ним договоров о сотрудничестве и безопасности, интеграция всех вооруженных группировок на этой территории в Сирийскую Национальную Армию.

То есть, речь должна идти о создании полноценного - во всем кроме международного признания - государства, свободного (от режима Асада, коммунистов и хариджитов) сирийского государства под протекторатом Турции вроде Турецкой Республики Северный Кипр. Которое потом так же как и она может десятилетиями вести переговоры с "международно признанной" властью Дамаска о параметрах объединения, примирения, бла-бла-бла.

И да, не надо ни жалеть "бедных курдов", ни желать им зла. Как и обещало турецкое руководство, мирным курдам, курдскому народу в случае успешного проведения операции ничего не угрожает. Как это было и после операции "Оливковая ветвь" курды останутся жить в местах своего традиционного проживания и как сохранят свое местное самоуправление, так и будут представлены в центральных органах власти Свободной Сирии.

Скажем больше, в отличие от сирийских суннитских повстанцев даже для коммунистов из PKK/YPG на кону стоят не жизнь и смерть - как это видно по размещенной выше карте, у них и после ухода из этого коридора останется под контролем столько территории, сколько еще недавно они могли только мечтать заполучить.