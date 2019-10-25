Лидеры Египта и Эфиопии обсудили спорный проект дамбы на реке Нил

Лидеры Эфиопии и Египта встретились в четверг в кулуарах российско-африканского саммита, чтобы обсудить спорный проект строительства плотины на реке Нил, сообщает The New Arab.

Президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси "передал сообщение" премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду о готовящемся к завершению мегапроекте Аддис-Абебы на Голубом Ниле, сказал египетский дипломат.

Встреча длилась около 45 минут и прошла «в позитивной атмосфере», добавил источник, не предоставив подробностей.

В четверг администрация президента Египта заявила, что оба лидера согласились с тем, что независимый технический комитет, который должен договориться о работе плотины, немедленно продолжит свою работу.

Во вторник Египет также заявил, что принял приглашение США провести переговоры с Суданом и Эфиопией в Вашингтоне, но ни Аддис-Абеба, ни Хартум пока не ответили публично.

Россия, которая проводит двухдневный африканский саммит в Сочи, в попытке восстановить свое влияние на континенте, заявила, что готова сыграть свою роль в урегулировании конфликта.

«Дамба ... обсуждалась во время встречи (президента России Владимира Путина) с президентом Египта и во время встречи с премьер-министром Эфиопии», - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин предложил свою «помощь» и сказал двум лидерам, что они должны воспользоваться своим присутствием в Сочи, чтобы «напрямую обсудить (свои) проблемы».

Аналитики опасаются, что три страны в бассейне Нила (Египет, Судан, Эфиопия) могут быть втянуты в конфликт, если спор не решится до того, как плотина заработает в конце следующего года.