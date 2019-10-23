Эфиопский лауреат нобелевской премии мира грозит войной Египту

Эфиопский премьер-министр Абий Ахмед едва успел получить Нобелевскую премию мира за 2019 год, как тут же принялся грозить войной соседнему Египту из-за спорной ГЭС Хидасэ.

Хидасэ ("Возрождение") это строящаяся крупная гидроэлектростанция с установленной мощностью 6.45 ГВт в регионе Бенишангуль-Гумуз Эфиопии около границы с Суданом, расположена на реке Голубой Нил, правом притоке реки Нил.

При этом Эфиопия вовлечена в давний спор с Египтом по поводу плотины ГЭС, которая, по словам Египта, может лишить население пресной воды, в которой оно нуждается для выживания.

Выступая в эфиопском парламенте, Ахмед сказал, что его страна готова мобилизовать один миллион человек для защиты плотины. «Никакая сила не может помешать Эфиопии построить плотину», - добавил он.

Переговоры с Египтом провалились в начале этого месяца из-за плотины (ее стоимость оценивается в 5 миллиардов долларов), строительство которой завершено примерно на 70 процентов, и которая обещает обеспечить столь необходимым электричеством около 100 миллионов жителей Эфиопии.

Но Египет с населением примерно того же размера опасается, что процесс заполнения водохранилища за плотиной может повлиять на его часть реки, что приведет к катастрофическим последствиям. Проправительственные египетские СМИ назвали это угрозой национальной безопасности, которая может оправдать военные действия, что перекликается с предупреждением премьер-министра Эфиопии.

Абдалла эль-Сенави, известный обозреватель ежедневной газеты «Аш-Шорук», сказал, что единственными альтернативами являются либо интернационализация спора либо принятие военных действий.

«Египет - не маленькая страна», - написал он в воскресной колонке. «Если все дипломатические и юридические варианты потерпят неудачу, военное вмешательство может стать обязательным».

Анвар эль-Хавари, бывший редактор газеты «Аль-Масри аль-Йаум», сравнил спор с войной 1973 года, когда Египет предпринял неожиданную атаку на Синайский полуостров, чтобы вернуть себе территорию, ранее захваченную Израилем.

«Если мы боролись за освобождение Синая, логично бороться за освобождение воды», - написал он в Facebook. «Опасность одинакова в обоих случаях. Война - последний ответ».

Недавний провал в переговорах с Эфиопией по поводу строительства массивной плотины в верховьях реки Нил оставил мало возможностей для Египта, который стремится защитить основной источник пресной воды для своего большого и растущего населения.

Президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси и эфиопский премьер-министр Абий Ахмед должны встретиться в среду в кулуарах российско-африканского саммита в российском городе Сочи. К этой встрече приковано гораздо меньше внимания, чем ко вчерашним сирийским переговорам между Путиным и Эрдоганом, хотя решаться может судьба потенциально гораздо более кровопролитного и разрушительного конфликта.

Ожидается, что два лидера обсудят исследования, касающиеся негативных экономических и социальных последствий, которые Египет, вероятно, ощутит в результате строительства плотины.

Эфиопия настаивает на заполнении плотины через четыре года, но Египет отвергает эту возможность, заявив, что это вызовет беспрецедентную засуху. Египет говорит, что Эфиопия должна заполнять дамбу более медленными темпами, завершая процесс через семь лет.

Нил поставляет более 90 процентов пресной воды Египта. У египтян уже есть одна из самых низких долей воды на душу населения в мире, около 570 кубических метров в год, по сравнению со средним мировым показателем в 1000 кубометров на человека.

Однако эфиопы и вовсе имеют в среднем 125 кубометров в год.

Египет хочет гарантировать минимальный ежегодный выброс 40 миллиардов кубометров воды из Голубого Нила. Представитель египетского министерства ирригации, который говорил с Ассошиэйтед Пресс, сказал, что любой меньший объем воды может повлиять на массивную Асуанскую плотину в Египте, что приведет к тяжелым экономическим последствиям.

«Это может привести к тому, что миллионы фермеров останутся без работы. Мы можем потерять более миллиона рабочих мест и 1,8 миллиарда долларов в год, а также 300 миллионов долларов на электроэнергию», - сказал он.

Выступая в ООН в прошлом месяце, Сиси заявил, что «никогда» не позволит Эфиопии навязать «фактическую ситуацию», заполнив плотину без соглашения Каира.

«Хотя мы признаем право Эфиопии на развитие, вода Нила - это вопрос жизни, вопрос существования для Египта», - сказал он.