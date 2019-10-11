Имран Хан назван «мусульманином года»

Премьер-министр Пакистана Имран Хан был назван «мусульманином года» в ежегодном издании, в котором оцениваются самые влиятельные в мире последователи Ислама.

Доклад «Муслим 500», опубликованный Королевским центром стратегических исследований Ислама в Иордании, присвоил пакистанскому премьеру звание «Мусульманин года». Тем самым он обошел сотни других политиков, мыслителей, ученых, артистов и знаменитостей, попавших в список.

Каждый год центр выбирает мусульманина и мусульманку года, а также список из 500 самых влиятельных фигур исламского мира.

«Если бы «Муслим 500» выходил бы еще в 1992 году, а я был бы тогда главным редактором, я бы назвал Имрана Хана нашим мусульманином года из-за его блестящего выступления в крикете, когда он выиграл Кубок мира по крикету 1992 года для Пакистана», - сказал профессор С. Абдуллах Шлейфер, почетный профессор журналистики в Американском университете в Каире, который выбрал победителей в обеих номинациях.

Что касается «мусульманки года», то в этом году ею названа Рашида Тлаиб, член американского конгресса, палестинка по происхождению, известная как яростная оппозиционерка администрации Трампа. Крайне сомнительный выбор, по нашему мнению.

Интересно, что при этом самым влиятельным мусульманином года назван пакистанский шейх Таки Усмани — ведущий ученый в области исламских финансов, специалист по фикху и фактический лидер деобандийской школы. Он хорошо известен русскоязычному читателю (некоторые его книги, статьи и фатвы переведены на русский язык), а весной этого года приезжал в Россию по приглашению Высшей школы экономики. Менее чем за месяц до лекции в Москве шейх пережил покушение на свою жизнь.