На муфтия Таки Усмани совершено покушение

На одного из самых известных и авторитетных ученых Ислама в наши дни муфтия Таки Усмана было совершено покушение. Это случилось в пятницу днем в Карачи, сообщают пакистанские СМИ.

Муфтий Таки Усмани направлялся в мечеть Байтуль Мукаррам, где он обычно ведет пятничную молитву, когда автомобиль ученого был атакован на главной улице Шарае Файсал четырьмя боевиками на мотоциклах. Два телохранителя шейха, один из которых был сотрудником полиции Синда, а другой сотрудником частной компании, были убиты в ходе нападения.

Сообщается, что по машине шейха было выпущено от шести до семи пуль. Муфтия Усмани доставили в частную больницу, но его сын Имран Таки подтвердил, что с его отцом все в порядке.

Журналист Ансар Аббаси поговорил с муфтием Таки Усмани после нападения, и тот рассказал ему, что он был в машине со своей женой и двумя внуками, все они остались невредимыми.

Полиция усилила патрулирование Карачи и ужесточила охрану в мечетях города.

Карачи, мегаполис с 20 миллионами населения и коммерческий центр Пакистана, в последние годы считался относительно спокойным городом, где спустя десятилетия насилия, унесшего жизни тысяч людей, полиция и рейнджеры смогли навести порядок. Однако, известно, что муфтий Усмани неоднократно получал угрозы в свой адрес.

Муфтий Таки Усмани является одним из самых известных ханафитских факихов наших дней, ведущим специалистом по исламской экономике и финансам, автором многих работ в различных областях исламских знаний. Он работал судьей в Федеральном шариатском суде Пакистана с 1981 по 1982 год и в Шариатской апелляционной коллегии Верховного суда Пакистана в период с 1982 по 2002 год.