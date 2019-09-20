Станет ли Израиль "русскоязычным государством"?

(Фото - плакат партии "Наш Дом Израиль")

Владимир Путин, выступая во время недавнего визита в Россию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, откровенно сказал: "Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая, общая семья, я без преувеличения говорю! Почти 2 млн русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством".

Ну что значительная часть истеблищмента двух "русскоязычных государств" - России и Израиля это "общая семья", ни для кого не секрет. Что касается России, то тут все давно понятно, но интересно, как это теперь себя проявляет уже в Израиле. И оценить это можно, в частности, по результатам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся на этой неделе, о которых мы уже писали.

Общеизвестно, что основная схватка на этих выборах происходила между партией "Ликуд" Нетаньяху и ее главным соперником - блоком "Кахоль Лаван" во главе с бывшим начальником Генерального штаба Бени Ганцем. Ликуд - это правые, ультранационалисты, Ганца иногда пытаются представить как интернационалиста, что, конечно, не так - боевой генерал, он тоже является еврейско-израильским националистом, просто прагматическим, понимающим, что конфронтационная и авантюрная политика Нетаньяху ведет Израиль и евреев в тупик.

Вторая по важности тема - это "третья сила", которая может определить итоговый политический расклад, учитывая то, что по результатом выборов ни Ликуд (32 мандата), ни Кахоль Лаван (33 мандата) в одиночку править не в состоянии. Конечно, мы бы хотели видеть такой силой израильских арабов, которые неплохо выступили на этих выборах. Теоретически это стало бы возможно, если бы коалицию создали Кахоль Лаван, Объединенный Арабский Список, Демократический лагерь и Авода-Гешер бывшего премьер-министра Йехуда Барака.

Но даже такой блок имел бы поддержку лишь 56 депутатов Кнессета, что на 4, а по-хорошему 5 мандатов меньше, чем их большинство при общем числе 120. Уже не говоря о том, что далеко не все эти партии осмелились бы пойти на союз с арабским списком, чтобы не рисковать расколом и утратой поддержки еврейских избирателей.

На этом фоне растут акции другой «третьей стороны» - «русской». Вообще, не секрет, что именно для того, чтобы заручиться поддержкой «русских евреев» Нетаньяху из разу в раз перед выборами ездит в Москву и демонстративно встречается с Путиным. Но на этот раз этого может оказаться мало.

Дело в том, что интересы «русских евреев» в израильской политике представляет их собственная партия - «Наш дом — Израиль», названная видимо по аналогии с когда-то правящей в другом «русскоязычном государстве» «общей семьи» партией «Наш дом — Россия». Возглавляемая Авигдором Либерманом эта партия долгое время входила в коалицию Нетаньяху и была ее важной частью. И все у них было хорошо, пока интересы евреев «русских» не столкнулись с интересами евреев «настоящих» — ортодоксально-иудейских. Последние, представленные рядом относительно небольших партий религиозных сионистов, включая крайних, существенно усилились именно при власти Нетаньяху, о чем мы ранее писали. Вплоть до того, что некоторые их представители стали поговаривать о превращении Израиля в религиозное государство, где судьи будут выносить решения на основе Галахи — иудейского религиозного закона.

И вот это как раз и стало камнем преткновения. Потому что, если среди ранних переселенцев из СССР было немало романтиков-сионистов, часть из которых примкнула к религиозному лагерю, то на сегодняшний день основной контингент «русских евреев» в Израиле — это типичные пост/советские люди с соответствующими установками. Главное, что им не нравится в Израиле — там слишком много арабов и… слишком много евреев, точнее, религиозных иудеев. Последние нервируют их тем, что ходят в своих «средневековых» одеждах, устанавливают свои порядки, не дают есть свинину и «нормально жить» в Шаббат (по субботам), освобождаются от службы в армии (те, кто изучают иудаизм в религиозных школах), да еще и «плодятся за их счет», то есть, рожают много детей и получают за это пособия.

Словом, претензии «русских» к настоящим евреям в Израиле, как ни странно, мало чем отличаются от их же претензий к арабам во Франции или туркам Германии. Советского человека корежит от того, что кто-то вместо «нормальных» праздников, еды и одежды может отмечать, есть и носить свои, религиозные, даже если это иудеи в еврейском государстве. Поэтому в итоге Либерман покинул коалицию Нетаньяху, в которой тон стали задавать религиозные партии.

Теперь же, по итогам выборов получается, что Нетаньяху с религиозными партиями не может сформировать парламентское большинство. И вот тут-то Либерман, который получил всего 8 мандатов из 120 решил перейти в наступление. Его бы с удовольствием приняли обратно в коалицию ультранационалистических и религиозных партий, но он туда больше не хочет. Вместо этого он предлагает Нетаньяху сформировать подчеркнуто светскую коалицию с ним и Кахоль Лаван.

Пойдет ли на такую коалицию последняя, учитывая то, что «Наш Дом Израиль» и Ликуд — ультранационалисты? Это неочевидно — союз с ультранационалистами столь же проблематичен для центристов из Кахоль Лаван, как и союз с арабами. Однако если пойдет, то основой такого внутренне-противоречивого союза может быть только подчеркнутая светскость. А это будет означать, что ради сохранения номинальной власти Нетаньяху придется «слить» религиозные круги, с которыми он связан не только годами политического союза, но и семейно, учитывая то, что его скандальная жена именно из них.

Итак, в условиях отсутствия достаточных сил у религиозных евреев решающим фактором в израильской политике могут оказаться или арабы, или «русские». Как итог такого выбора — Израиль может либо встать на путь мирного процесса, ведущего к созданию двух государств двух народов, а возможно их конфедерации, как недавно предложила Далия Шейндлин, либо стать «русскоязычным государством», которое не только продолжит конфронтацию с арабами, но и начнет ее в отношении религиозных евреев.