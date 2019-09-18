Выборы в Израиле: референдум о судьбе Нетаньяху

В Израиле продолжается подсчет голосов после прошедших выборов, названных экспертами не иначе как референдумом о судьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху, который стал премьер-министром Израиля с наибольшим сроком службы в июле, добивается для себя рекордного пятого срока полномочий. Он конкурирует со своим самым жестким соперником за последние годы, бывшим армейским командиром Бенни Ганцем, лидером центристской партии "Кахоль Лаван".

Согласно первому раунду экзит-полов, которые являются неофициальными и могут быть ненадежными, Нетаньяху и его правый блок не смогли обеспечить нужное им 61-местное большинство.

Два экзит-полла отдают партии Ганца лидерство, хоть и с очень малым отрывом. Опрос 12-го канала показал, что он выигрывает 34 места, а партия «Ликуд» Нетаньяху остается позади. По результатам того же опроса Объединенный арабский список получает 11 мест, а 8 мемст будет у крайне правой партии «Наш дом - Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана.

Между тем, в результате опроса на 13 канале «Ликуд» занимает 31 место, а партия Ганца — на два больше.

Официальные предварительные результаты будут объявлены в среду, а окончательные результаты - 25 сентября.

Говоря со сторонниками, Ганц сказал, что необходимо дождаться официальных результатов, но он был явно воодушевлен.

«Нетаньяху не удалось добиться успеха в том, что он намеревался сделать», - сказал он собравшимся.

Между тем сам Нетаньяху вышел на сцену в партийном штабе «Ликуд» в Тель-Авиве.

Он сказал своим сторонникам, что переговоры по коалиции уже начались.

«Израиль имеет право на сильное правительство, стабильное правительство, правительство, которое гарантирует, что Израиль является нацией еврейского народа, и что оно не может и не будет правительством, сформированным из партий, ненавидящих нацию», - сказал он.

Как бы то ни было эксперты отмечают, что уже первые неофициальные результаты стали «пощечиной» для премьер-министра.

Напомним, что всего 31 партия боролась за 120 мест в 22-м кнессете страны.

Хотя многие наблюдатели ожидали, что выборы покажут малую явку из-за усталости избирателей, вынужденных идти на участки во второй раз менее чем за шесть месяцев, ранняя явка была самой высокой за последние десятилетия.

Более 10 000 избирательных участков по всей стране закрылись в 22:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу).

Избирательная комиссия Израиля сообщает, что окончательная явка составила 69,4 процента по сравнению с 68,5 процента в апреле при общем количестве 4,440,141 голосов.

Нетаньяху боролся даже в день выборов, он использовал различные социальные сети, телефонные сообщения и прямое взаимодействие с избирателями на улицах нескольких крупных городов.

«Мы боремся до последней минуты. Каждый голос важен. Выйдите и проголосуйте за «Ликуд». Приведите всех, кого сможете, к урне для голосования», - сказал Нетаньяху своим последователям через Twitter в последний час перед закрытием голосования.

В заявлении израильской полиции говорится, что они задержали или арестовали 20 человек за различные правонарушения, в том числе одного человека в Негевской области, который якобы пытался сорвать голосование на избирательном участке.

Коалиция?

Коалиционные правительства являются нормой в Израиле, поскольку ни одна партия не получает большинства мест в Кнессете, и предстоящие переговоры, вероятно, будут очень трудными.

Либерман уже заявил, что не присоединится к альянсу, в который входят ультраортодоксальные партии - традиционные партнеры Нетаньяху.

Ганц исключил участие в администрации с Нетаньяху, покуда тот обвиняется в коррупции.

В конечном счете президент Израиля Реувен Ривлин решит, кому будет поручено сформировать новое правительство - обычно это лидер партии, которая получает большинство мест.

Если Ривлин посчитает, что этот человек вряд ли получит достаточную поддержку от меньших партий, чтобы контролировать хотя бы 61 место в Кнессете, он может дать задание кому-то другому.

«Если Нетаньяху не сможет преодолеть порог в 61 место, Ривлин все же может дать ему мандат на формирование правительства», - заявил Эли Ниссан, израильский политолог.

«Но если ему не удастся сформировать правительство в течение следующих нескольких недель - как это произошло после апрельского голосования - президент может дать Ганцу возможность сделать это вместо него», - добавил он. «Если он тоже потерпит неудачу, президент может добиться правительства единства».

У Израиля не было правительства единства с тех пор, как Нетаньяху пришел к власти в 2009 году.

Голосование палестинцев

Ну а что же палестинцы? По оценкам экспертов, явка избирателей среди палестинских граждан Израиля, как ожидается, была выше, чем в апреле, когда проголосовали только 49,2 процента избирателей, имеющих право голоса.

«На этот раз среди палестинских граждан была более высокая явка избирателей, большинство из которых проголосовали за Объединенный арабский список», - сказала аналитик из Хайфы Диана Бутту.

«Мы также увидели, что большое число еврейских избирателей поддерживают Объединенный список», добавила она.

Напомним, что Объединенный арабский список это альянс четырех палестинских партий, которые в апреле разделились на две конкурирующие группы, но вновь собрались перед сентябрьскими выборами.