Правительство Нетаньяху подстрекает антимусульманскую политику Индии

Какую роль играет Израиль и лично премьер-министр Беньямин Нетаньяху в эскалации кризиса в Кашмире, вызванной планами правительства Нарендры Моди ликвидировать автономию его мусульманского населения? Этим вопросом сегодня задаются многие комментаторы, и не на пустом месте.

Случайно ли, что на фоне этого обострения мир наблюдал публичный обмен комплиментами и уверениями в дружбе в Твиттере именно двух этих лидеров, выпячивающих свои особые отношения и имеющих репутацию исламофобов?

В обмен на дежурное поздравление индийцев с их праздником посольством Израиля в этой стране Моди решил ответить лично Нетаньяху, причем, твитом на иврите: "Спасибо! Я желаю великим гражданам Израиля и моему другу @netanyahu счастливого Дня дружбы. Израиль и Индия доказали временем свою дружбу. Наши связи вечны и сильны. Я надеюсь, что наша дружба продолжит расти и усиливаться еще больше".

Разумеется, на такой политес не мог не отреагировать "друг Нетаньяху", чья партия недавно увешивала свои здания плакатами, на которых он изображен вместе (но по отдельности) с тремя лидерами: Трампом, Путиным и Моди. "Спасибо, мой друг, премьер-министр Индии @narendramodi. Более, чем согласен с вами. Глубокие связи между Израилем и Индией укоренены в крепкой дружбе между израильтянами и индийцами. Мы сотрудничаем в столь многих сферах. Я знаю, что наши связи будут только усиливаться в будущем", - написал он в ответном твите.

Меж тем, главной сферой кооперации двух стран является оборона. Именно Индия является ведущим импортером многочисленных видов оружия и систем безопасности, экспортируемых Израилем. Не секрет и против кого дружат обе страны - в актуальных и потенциальных противниках у них сплошь мусульмане, и риторика совместного противостояния "исламскому терроризму" используется постоянно и публично.

Кстати, это нравится далеко не всем как в Индии, так и в Израиле. Так, в статье, написанной для оппозиционного израильского издания Haaretz индианка Шаири Малхотра предостерегает от того, что индийско-израильские отношения становятся заложником идеологического союза правящих ультранационалистических партий обеих стран, превращаясь таким образом из прагматических в идеологические. "Усиление связей между Индией и Израилем не должно превратиться в антимусульманский союз", - предостерегала индуска, напоминавшая, что Индия обладает одной из самых крупных в мире, третьей после Индонезии и Пакистана, мусульманской популяцией в 180 миллионов человек.

Меж тем, очевидно, что происходит именно это. Причем, антимусульманская политика правительства Моди в Кашмире реализуется синхронно с совершенно беспардонными антиисламскими выходками членов правительства Нетаньяху. Так, уже израильские СМИ устроили скандал в связи с планами его министров Рафи Переца и Безалеля Смотрича на завтрашнем симпозиуме Торы принять участие в присуждении премии раввину Ицхаку Гинзбургу, открыто прославившему в своем стихотворении антимусульманского террориста Баруха Гольдштейна.

Напомним, что в 1994 году Барух Гольдштейн расстрелял в мечети Ибрагима в Хевроне 29 молящихся мусульман. Подчеркнем, убиты были не участники Интифады, не участники столкновений арабов и еврейских поселенцев, а мирные люди, собравшиеся на молитву в свой храм. И вот, раввину, прославляющему выродка, совершившего это, собираются вручить награду в присутствии двух министров.

Не приходится удивляться, что под таким руководством Израиль не только сам превращается в еврейский аналог ИГ*, но и подстрекает соответствующие антимусульманские действия своих стратегических союзников.

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