Кашмир: разделение умов и государства в крупнейшей демократии планеты

Нижняя палата парламента Индии намерена ратифицировать законопроект, который фактически упразднит автономный статус Кашмира, в то время как сам регион с мусульманским большинством остается заблокированным уже более 24 часов.

Министр внутренних дел Амит Шах представил во вторник законопроект о реорганизации Джамму и Кашмира в Лок Сабха - нижнеq палате парламента Индии - чтобы разделить штат на две "союзные территории".

Законопроект был принят в Лок Сабха на следующий день после того, как президентский указ отменил статью 370, конституционное положение, предоставляющее частичную правовую автономию Кашмиру.

Ожидается, что Лок Сабха легко ратифицирует законопроект, согласно которому Кашмир будет преобразован из штата в союзную территорию с законодательным собранием, а Ладакхский регион станет еще одной союзной территорией без законодательного органа.

В понедельник верхняя палата парламента одобрила законопроект большинством в две трети голосов, и даже многие оппозиционные законодатели проголосовали за проект закона.

В Лок Сабхе постановление об отмене особого статуса Кашмира, гарантированного статьей 370 Конституции Индии, было принято голосованием в понедельник вечером.

Меры были приняты после того, как правительство привезло десятки тысяч дополнительных сил в Кашмир, уже один из самых военизированных регионов мира, где вооруженное восстание против индийского правления продолжается три десятилетия.

Между тем Кашмир остается практически отрезанным от внешнего мира уже второй день, из-за блокировки телефонных и интернет-соединений, а тысячи солдат наблюдают за комендантским часом.

Мобильные и интернет-услуги и ранее отключались в Кашмире во времена беспорядков, но на этот раз правительство также отключило стационарные и кабельные телевизионные сети.

Индийские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули в ответ на спорадические протесты в понедельник в главном городе Кашмира Сринагар. В некоторых частях города полицейских закидывали камнями.

В Сринагаре вооруженные полицейские размещены через каждые несколько сотен метров, также продолжается запрет на проведение собраний более четырех человек в общественных местах.

Образовательные учреждения и большинство магазинов в жилых кварталах закрыты.

Некоторые владельцы магазинов говорят, что у них кончились запасы после нескольких дней панических покупок.

Власти заявили, что они задержали трех региональных лидеров, потому что они были «угрозой миру».

Бывшие главные министры Мехбуба Муфти и Омар Абдуллах вместе с лидером региональной партии Саджадом Лоне первоначально были помещены под домашний арест.

В понедельник они были переведены в официальный гостевой дом согласно решению суда.

«Ваша деятельность может привести к нарушению миротворчества с учетом вашей недавней деятельности, которая может привести к серьезной ситуации с правопорядком», - говорится в приказе.

Перед переездом Муфти обратилась в Twitter, чтобы сказать, что прекращение действия особого статуса Кашмира привело к тому, что «Индия превратилась в оккупационные силы в Джамму и Кашмире».

Между тем, во вторник несколько индийских газет поставили под сомнение целесообразность отмены особого статуса Кашмира, а многие высказывали опасения по поводу того, как это было сделано.

«В истории независимой Индии нет параллелей для секретности и скрытности, развернутых правительством, чтобы реализовать то, что является спорным с общественной и политической точек зрения» - пишет Indian Express.

«РАЗДЕЛЕНИЕ УМОВ И ГОСУДАРСТВА. На этот раз в крупнейшей демократии на планете, не спрашивая Джамму и Кашмир», - пишет газета The Telegraph на первой полосе.

Активисты и редакторы предупреждают, что существует опасность, что такое нападение на гражданские свободы приведет к дальнейшему отчуждению людей в государстве и увеличит риск дальнейших нарушений прав человека.

«То, что Джамму и Кашмир наблюдают за последние несколько дней - дополнительное развертывание тысяч сил безопасности, полная блокада телефонных и интернет-услуг, ограничения на мирные собрания - уже подтолкнуло людей к краю», - сказал Акар Патель, руководитель правозащитной группы Amnesty International India.

Мониторинговые группы говорят, что более 70 000 человек в управляемом Индией Кашмире, большинство из которых были гражданскими лицами, погибли с тех пор, как в 1989 году вспыхнул кашмирский мятеж.