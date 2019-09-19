Объединенный арабский список выходит на третье место в парламенте Израиля

Объединенный список, собравший партии арабских граждан Израиля, отметил высокую явку избирателей на прошедших всеобщих выборах в Израиле. Лидер блока Айман Одех также приветствовал тот факт, что у действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху есть небольшой шанс сохранить свою должность, и отметил, что он вряд ли сможет сформировать правительство.

«Нам приятно, что [Нетаньяху] не может сформировать правительство», - сказал Одех толпе активистов и журналистов в штаб-квартире арабской радиостанции в Назарете вчера вечером. «Нам также приятно, что партия «Оцма Йегудит» не смогла пройти в Кнессет», сказал он, ссылаясь на крайне правых каханистов.

Ликование Объединенного списка, который становится третьей по величине партией в израильском парламенте (у них 13 мест, тогда как у «Ликуд» 31, а у «Кахоль Лаван» - 33, сообщает «Гаарец»), последовало после того, как партия «Ликуд» не смогла набрать большинства и оказалась не в состоянии создать коалицию для обеспечения пятого срока полномочий Нетаньяху. Это противоречит ранее высказанным опасениям о том, что результаты будут противоположными из-за низкой явки избирателей в городах и районах с преобладанием палестинцев, а также из-за усиления крайне правой риторики.

Юсеф Джабарин, который возглавляет Комитет по международным связям Объединенного списка, сказал: «Результаты свидетельствуют о серьезном увеличении поддержки Объединенного списка, что доказывает, что объединение в один список имеет положительную реакцию со стороны нашего сообщества, которое, в свою очередь, высоко ценит единство и сотрудничество». Увеличение голосов за блок приносит пользу палестинцам и другим меньшинствам, проживающим в Израиле, поскольку это расширяет их политическое представительство. «Это также усиливает нашу борьбу за достижение равенства и мира как в Израиле, так и на международной арене».

Результаты выборов, пояснил Джабарин, будут влиять не только на палестинское население в рамках еврейского государства. «Они также заблокируют путь Нетаньяху к созданию крайне правого правительства. Фактически, многие в нашем сообществе полагали, что Нетаньяху можно победить, и они пришли голосовать, чтобы стать частью этих перемен. Несмотря на политику подстрекательства и ненависти Нетаньяху, нам удалось послать сообщение о возможных переменах нашим сторонникам и продвигать политику надежды».

По мнению Джабарина, потенциальное свержение Нетаньяху и правых политических фракций может стать еще одним шагом на пути к получению прав палестинских граждан Израиля и укреплению решимости создать палестинское государство. «Мы продолжим нашу борьбу против дискриминации и расизма в Израиле и за создание палестинского государства в границах 1967 года. Это решение - единственная надежда для региона».

Тем не менее, хотя многие в палестинском лагере, а также центристские и левые партии, предпочли бы, чтобы Нетаньяху покинул свой пост, существует серьезный скептицизм по поводу того, что это существенно повлияет на мирный процесс или дает какие-то шансы на прекращение палестино-израильского конфликта.

Между тем, сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал сегодня своего главного оппонента Бенни Ганца вместе сформировать правительство единства.

«Во время выборов я призывал к созданию правого правительства», - сказал Нетаньяху.

«Но, к сожалению, результаты выборов показывают, что это невозможно».

Он призвал Ганца сформировать «правительство широкого единства сегодня» и предложил встретиться «в любое время».

Ганц еще не ответил, но он сам неоднократно призывал к созданию правительства единства. Неясно согласится ли он на союз с Нетаньяху, поскольку ранее он не раз говорил, что не станет работать с Нетаньяху, пока того обвиняют в коррупции. Зато как стало известно вчера, Ганц разговаривал уже с Одехом, и оба согласились встретиться. Коалиционное правительство Ганца с арабским списком выглядит совсем маловероятным, но поддержать кандидатуру Ганца в качестве премьер-министра арабские депутаты готовы, просто чтобы скинуть Нетаньяху. В любом случае, для Нетаньяху этот коктейль может стать началом конца его политической карьеры.