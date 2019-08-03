Размышления в связи с печальными датами

Уходящая неделя напомнила мусульманам России о двух печальных датах.

Об одной из них - свежей ране, а именно убийстве год назад нашего брата Орхана Джемаля немало говорилось, в том числе в связи с ее исчерпывающим расследованием (https://dossier.center/car/). Вторая на этом фоне осталась несколько в тени - пять лет назад, 1 августа 2014 года был убит другой наш брат - тоже журналист, общественник, правозащитник Тимур Куашев.

Технически их наверняка убивали разные люди, но нет никакого сомнения, что коллективный убийца, пославший их как исполнителей или давший им право убивать и благословивший на это, в обоих случаях был один. Тот самый, который впоследствии и закрыл эти дела, превратив их официальное расследование не просто в фарс, но и в форменное издевательство - над родными, над другими людьми, которым они были дороги убиты, в конце концов, над здравым смыслом.

И Орхан, и Тимур, несмотря на разницу в возрасте и масштаб известности, были людьми одного плана. Убежденные, искренние мусульмане, они в то же время были способны влиять на окружающее общество, в своей основе немусульманское, и добиваться в нем заслуженного признания своими профессиональными и личными качествами.

Конечно, таких людей в путинской России одного за другим убивают неслучайно. В ней в принципе-то не нужны даже обычные россияне с независимой позицией, личностным достоинством и гражданским мужеством, какими бы ни были их вероисповедание, национальность и политические взгляды. Но что касается мусульманского сообщества страны, в отношении его лучших представителей, как мы уже давно показали (https://golosislama.com/news.php?id=31080), существует специальный план - по их убийству, изгнанию, аресту, дискредитации.

Рядовые люди часто не понимают - почему они убивают, сажают, изгоняют, травят не наркоманов, не воров, не убийц, которых пытаются представить олицетворением мусульман антиисламские СМИ, а наоборот, самых умных, самых вменяемых, самых полезных для общества мусульман? На самом деле, все логично - ведь наркоманы, криминал, безумцы не представляют для них угрозы, при необходимости легко нейтрализуются, а до того с успехом могут использоваться в грязных схемах и для создания нужных общественных настроений.

Такие же как Орхан, Тимур или те мусульмане, против которых сейчас фальсифицируются уголовные дела, опасны именно тем, что приносят и способны приносить пользу не только мусульманам, ярко и эффективно отстаивая их интересы, но и всему обществу, формируя тем самым у него совсем другое, опасное для врагов представление об Исламе и мусульманах.

Именно на таких людей нам и надо ориентироваться. Но научиться это делать не только тогда, когда их уже с нами нет, вспоминая их сильные стороны и оценивая задним числом наши потери, а ценить, защищать и поддерживать их еще при жизни и, что не менее важно, заблаговременно готовить им смену, воспитывать и формировать новые поколения мусульманских авторитетов и лидеров.

Сегодня российское общество входит в период вызревания новой исторической трансформации, от результатов которой напрямую будут зависеть судьбы и позиции мусульманских народов и общин. И чтобы они были благоприятны для них, нужно научиться находить, продвигать и поддерживать таких как Орхан и Тимур, за которыми могли бы пойти не только сознательные единоверцы, но и другие сограждане и соотечественники.