Кемал Тамбиев как зеркало политики "развития Кавказа"

На кого похож человек на фото выше? Последнее, что сейчас придет в голову, глядя на него, что это молодой ученый, предприниматель и IT-специалист, основатель интернет-магазина био-продуктов Beeko.ru, финалист Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России 2018», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России 2018» в номинации «Интернет-предпринимательство», почетный участник Всероссийского молодежного экономического конгресса в г. Нижний Новгород.

Между тем, это он и есть - Кемаль Тамбиев, 1991 года рождения, уроженец Карачаево-Черкесии, живший до последнего времени и занимавшийся бизнесом в Москве. До тех пор, пока 14 июня силовики не выломали ему дверь в дом, не забрали и не транспортировали его на самолете избитого в Махачкалу, чтобы он там дал показания на суде против арестованного накануне Абдулмумина Гаджиева.

Адвокат Тамбиева Таулан Эбзеев, однако, заявил, что его подзащитный дал показания против себя и Гаджиева под пытками. То же самое, со слов Гаджиева, сказал ему в коридоре здания суда и сам Тамбиев, извинившийся за то, что оговорил его под пытками. Силовики, однако, пытаются доказать, что никаких пыток к нему не применялось, убедительным доказательством чего должна стать... подпись самого Тамбиева под соответствующим документом. Ну, а синяки под глазами у него, видимо, образовались от недосыпания из-за перелета из Москвы в Махачкалу.

Ну что тут сказать? То, что идет целенаправленная зачистка мусульман, имеющих отношение к исламской общественной деятельности, таких как Гаджиев или Тамбиев, который участвовал в деятельности благотворительной организации "Солидарность" - не новость. Сейчас силовики лепят мега-дело по аналогии дел "Нового Величия" и "Сети", в рамках которого хотят подвести под финансирование "терроризма" в виде колодцев Абу Умара Саситлинского в Нигере целый ряд известных исламских проповедников, журналистов, общественников, в том числе, давно покинувших Россию. Несколько независимых друг от друга журналистов уже обладают подробностями этого дела и хотим заверить наших "друзей", что эта информация ими передана за рубеж, также в разные СМИ. Так что, разоблачение этой беспредельной аферы в СМИ (и не только исламских) еще предстоит...

Но тут хотелось бы обратить внимание на другое. Перед нами в данном случае отношение этого государства не просто к мусульманину, а к интеллигенту, предпринимателю, участнику конкурсов, организованных "Единой Россией". То есть, перед нами успешный человек, который должен быть примером для подражания. В нормальных странах такие люди даже, если и становятся фигурантами уголовных дел, их обычно освобождают под залог за их характеристики уважаемых членов общества.

Но в российском паханате все это не стоит ничего, и любой уважаемый человек может быть легко схвачен, избит, запытан, принужден дать показания против другого уважаемого человека.

Все это к тому же делается в отношении самой настоящей кавказской интеллигенции, интеллектуальных сливок кавказской молодежи. Годами, десятилетиями этот режим пытался убедить Кавказ, Россию, весь мир, что он уничтожает "террористов" и "фанатиков" для того, чтобы кавказское общество могло нормально развиваться под мирным небом над головой. Этой же цели, с их слов, должно было служить назначение в Дагестан "варягов" вместо коррумпированных местных чиновников. И вот, перед нами пример именно достигших высот личностного развития молодых кавказцев, один из которых к тому же приносит пользу Москве и москвичам - всем своим клиентам, а не только мусульманам.

И что мы видим? Режим стремится выкосить именно таких как они - образованных, интеллигентных, уважаемых и успешных кавказцев, не имеющих никакого отношения к "бандподполью", о чем прекрасно известно силовикам. Такова наглядная иллюстрация политики поддержки этим режимом развития предпринимательства и инноваций в целом и среди кавказцев в частности.