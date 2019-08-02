О недоверии между Россией и Турцией пишут околовластные СМИ

Новое похолодание в отношениях Турции и России, о котором уже давно пишут эксперты на фоне разногласий двух стран по Идлибу и в Средиземном море, теперь констатируют и околовластные СМИ.

Весьма показательна в этом смысле статья главы турецкого Института российских исследований профессора Салиха Йылмаза "Фактор Великобритании вновь начинает проявляться в отношениях между Турцией и Россией", опубликованная ни где-нибудь, а на сайте государственной TRT, включая и его русскоязычную версию. В ней профессор в весьма резких для подобной аналитики выражениях предупреждает о том, что Турция повернется спиной к России, если та будет продолжать свою "медвежью" политику в регионе: "...то, что Россия сосредоточена только на своей выгоде, может привести к появлению новых игроков, которые могут заполнить собой создающийся вакуум. Шансы этих игроков, например, Великобритании на переубеждение Турции растут. Россия потеряет Турцию, если будет стремиться только к получению выгоды путем продажи оружия".

Но особенно интересно в рассуждениях профессора то, что он прямо указывает на зависимость уровня взаимоотношений Турции с Россией и Великобританией соответственно, которые по его словам конкурируют за влияние на нее. Это соответствует тому, о чем на протяжении многих лет пишем и мы, освещая турецкую и ближневосточную в целом политику Великобритании после Брексита, и в частности резонирует с общественными настроениями в Турции в связи с приходом к власти в Лондоне нового премьера-министра - Бориса Османоглу Джонсона.

Впрочем, не менее откровенно о Турции, высказываются и в Москве. Так, известный телеграмканал Незыгарь, на котором регулярно выкладывают разную исламофобскую чушь, но при этом слывущий медиаплощадкой определенных околокремлевских кругов, написал вчера следующее: "У России и Турции крайне низкий уровень доверия друг к другу. Россия не рассматривает Турцию как стратегического партнера. Политика пантюркизма противоречит российским интересам. А поддержка сепаратизма крымских татар и вмешательство в дела Северного Кавказа со стороны Турции рассматриваются как реально враждебные".

Не будем комментировать откровенный бред про вмешательство Турции в дела Северного Кавказа, от которого та давно отказалась, чтобы ненароком не обидеть импортера турецких помидоров, или обвинения в "поддержке сепаратизма крымских татар", под которой, видимо, надо понимать приверженность Турции позиции международного сообщества о принадлежности Крыма Украине и ее попытки защищать интересы крымских татар, оказавшихся под властью Москвы, не вступая в конфликт с последней.

Важно другое - околокремлевский сливной бачок пишет о том, что все трезвомыслящие люди знают давно - кроме немногих затесавшихся в него этнических тюрок или евразийских романтиков в российском истеблишменте, помимо прочего наводненном представителями групп, которым исторически присуща исламофобия и туркофобия, никто не воспринимал и не воспринимает Турцию как друга и союзника, даже если тактически с ней необходимо идти на сближение.

Если же говорить о причинах похолодания между Россией и Турцией, надо отдельно рассматривать ближневосточное и средиземноморское направления их внешней политики.

Что касается Ближнего Востока, то никакой долгосрочной политики на нем у путинской России нет - она действует там, как слон в посудной лавке, что нагляднее всего проявилось в Сирии. В нее Россия влезла исключительно ради противодействия Суннитскому пробуждению в целом и Турции, в частности, которая в то время реализовывала неоосманскую стратегию под руководством Ахмета Давутоглу. Фактически Москва выступила как таран Шиитской оси во главе с Тегераном, при этом изначально было понятно, что вечно их любовь не продлится, хотя бы из-за глубинной зависимости России от Израиля, с которым ее истеблишмент связывает куда большее, чем с Ираном. Поэтому долгосрочной стратегии у Москвы в той же Сирии сегодня попросту нет - всем понятно, что марионеточный режим Асада держится в ней исключительно на военном присутствии Ирана и России, без которых он не продержится там и года, при этом предложения Анкары о политическом транзите в Кремле принимать не хотят, как и давать карт-бланш в этой стране Ирану, чтобы не вызвать гнев Израиля. В остальном, как совершенно верно пишет профессор Йылмаз, вся политика России на Ближнем Востоке сводится к извлечению прибыли из продажи оружия, причем, зачастую конкурирующим силам, что делает ее стратегически несостоятельной.

Иначе обстоит дело со Средиземноморской политикой. Здесь, как мы постоянно пишем, надо исходить из того, что у руля путинско-гундяевской России сегодня находятся силы, лелеющие многовековые мечты православных шовинистов и панславистов об объединении вокруг Москвы всего славянского и православного мира. Более того, эти круги пытаются "продать" такое объединение крайне правым кругам Запада как фундамент Новой Европы - вместо "разложившейся" западной (НАТО и ЕС), неспособной противостоять "исламизации".

Разумеется, в рамках обоих этих векторов любая амбициозная стратегия Турции будет восприниматься в Москве как враждебная. Единственная модель внешней политики Турции, которая может устроить Москву - это ее полный отказ от самостоятельных амбиций и присоединение в качестве младшего и подчиненного партнера к "евразийскому" блоку Китая, России и Ирана, по сути, на третьих ролях.