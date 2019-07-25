Правнук османа во главе Великобритании: что от него ожидать?

Одной из немногих стран, в которой избрание новым премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона было встречено с энтузиазмом, оказалась Турция. Причина этого воодушевления по-человечески понятна - это турецкие корни Джонсона, которые он не скрывает. Да, не какие-то там, а весьма выдающиеся - Джонсон является правнуком известного османского общественного деятеля начала XX века Али Кемаля.

Об этих корнях и об этом деятеле сейчас рассказывают туркам и всему миру многочисленные турецкие СМИ, от официального TRT, до оппозиционной газеты Sozcu, вышедшей с заголовком "Правнук османа стал премьер-министром Великобритании".

Отметим в этой связи, что прадед Джонсона - личность столь же выдающаяся, сколь и неоднозначная для всех основных частей турецкого мейнстрима - "исламистской", ультракемалистской и ультранационалистической. У первых есть повод нелюбить его как диссидента в отношении правления султана Абдульхамида II, у ультранационалистов - как ярого и публичного критика брутальных мер в отношении армянского населения, ответственность за которые он возлагал на младотурок, ну а у кемалистов - как того, кто противопоставлял национально-республиканскому проекту Мустафы Кемаля сохранение султаната под фактическим протекторатом Англии. С которой его много чего связывало - от первой жены англичанки, прабабушки Джонсона, до регулярного проживания в этой стране в периоды изгнаний и опалы.

В конце концов Али Кемаля забили до смерти по пути на трибунал, организованный соратниками Мустафы Кемаля, который должен был вынести ему смертный приговор за измену родине. То есть, строго говоря, для современного турецкого исторического самосознания предок Джонсона должен выглядеть примерно так же, как генерал Власов для большинства современных россиян. И, тем не менее, на этом примере мы видим, как сам факт турецкого происхождения предка нынешнего премьер-министра Великобритании превращается в предмет гордости для турок с самыми разными убеждениями, в то время как могущие омрачить ее аспекты его биографии попросту предаются забвению.

Будут ли дальние турецкие корни Джонсона способствовать улучшению турецко-британских отношений? Рассчитывать на это было бы наивно, даже не потому, что один прадедушка турок это, как говорят в России "седьмая вода на киселе", а потому, что европейская история полна примерами, когда правители государств враждовали и вели войны вопреки их собственному этническому происхождению и родственным связям, как это было в Первую мировую войну. А Джонсон даже не единовластный монарх, а всего лишь сменяемый демократически избранный лидер, который будет руководствоваться национальными интересами своей страны, как он их понимает и как он это делал до сих пор.

Другое дело, что несмотря на одну давнюю хулиганскую выходку Джонсона, тогда еще мэра Лондона, в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, уже с момента вступления в должность министра иностранных дел Великобритании он взял курс на налаживание максимально продуктивных отношений и с родиной своего прадеда, и с другими мусульманскими странами региона. Укажем также на то, что Джонсон вступился за Катар во время развязанной против него травли и является последовательным сторонником смещения Асада и его привлечения ответственности за совершенные им военные преступления.

Все это вряд ли как-то связано с его давними османскими корнями, но в конце концов почему бы не рассматривать их как приятный бонус для отношении Британии под его руководством со странами, имеющими отношение к османскому цивилизационному пространству?