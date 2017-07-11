Британия: оставьте в покое Катар

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Саудовскую Аравию и ее союзников снять санкции, введенные против Катара. Такое заявление он сделал в ходе визита в последний в рамках своего турне по арабским странам.

"Что сейчас необходимо людям, это деэскалация и снятие этой блокады", - заявил британский министр.

Он также заявил, что в ходе его переговоров в Саудовской Аравии его заверили, что по крайней мере, военный путь решения этого конфликта никем не рассматривается.

Джонсон также сказал, что многие внутри конфликтующих сторон хотели бы отмены санкций, и существуют предпосылки для урегулирования конфликта.

Отметим в этой связи, что многие аналитики указывают на Катар как на традиционного партнера Великобритании с ее политикой "мягкой силы", в то время как США в арабском мире делают ставку на Саудовскую Аравию и Египет.