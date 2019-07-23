Имран Хан встретился с Дональдом Трампом: начало потепления в отношения США и Пакистан?

Премьер-министр Пакистана Имран Хан провел свои первые личные переговоры с президентом США Дональдом Трампом во время поездки в Вашингтон. Встреча была частью усилий по исправлению отношений между двумя странами.

"Голос Ислама" уже писал о том, как ухудшались отношения между этими двумя странами. Еще в начале прошлого года Трамп сократил помощь безопасности Пакистану, обвинив страну в «лжи и обмане».

Но на встрече в Белом доме в понедельник Трамп уже предложил выступить посредником в индийско-пакистанском конфликте в Кашмире.

Имран Хан был спрошен журналистами, могут ли США сыграть свою роль в разрешении кашмирского конфликта, на что тот ответил: «Только самое могущественное государство во главе с президентом Трампом может свести страны вместе».

Видимо воодушевленный таким лестным замечанием Трамп ответил: «Я был с премьер-министром Моди пару недели назад, и мы поговорили на эту тему, и он на самом деле сказал: «Хотели бы вы быть посредником или арбитром?»

«Я спросил «Где?». Он сказал: «Кашмир, потому что это продолжается уже много-много лет».

«Я был удивлен тем, как долго это продолжается, я думаю, что они хотели бы, чтобы это было решено, и я могу помочь, я хотел бы быть посредником», - сказал Трамп.

«Прямо сейчас повсюду только бомбы. Они говорят, что везде, где бы вы ни находились, у вас есть бомбы, и это ужасная ситуация ... Если я могу сделать что-нибудь, чтобы помочь этому, дайте мне знать».

Предложение Трампа может означать перемены в давней политике США, согласно которой вопрос Кашмира должен быть решен на двусторонней основе.

Это заявление о том, что Моди добивался вмешательства Трампа, было категорически опровергнуто министерством иностранных дел Индии, которое предприняло необычный шаг, сделав заявление в ответ поздно ночью.

«Премьер-министр не обращался с такой просьбой к президенту США», - сказал представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар.

«Индия придерживается последовательной позиции, о том, что все нерешенные вопросы с Пакистаном обсуждаются только на двусторонней основе».

В общем, как оно было с Моди, пока не ясно. Другим неожиданным заявлением Трампа стало похвала в адрес Пакистана за его роль в Афганистане, что стало заметной переменой в тоне Дональда Трампа.

Трамп не был бы Трампом если бы не предупредил, что он может положить конец конфликту за несколько дней и «Афганистан будет стерт с лица земли», но он предпочел геноциду диалог.

Пакистан был главным спонсором талибов*, когда они пришли к власти в соседнем Афганистане в 1990-х годах.

«За последние пару недель мы добились большого прогресса, и Пакистан помог нам в этом», - сказал Трамп.

«Многое происходит с Соединенными Штатами, и я думаю, что под вашим руководством многое произойдет с Пакистаном», - добавил он, повернувшись лицом к своему коллеге.

Хан во время своей первой официальной поездки в Вашингтон сказал: «Я один из тех, кто всегда считал, что военного решения не существует», добавив: «Я должен похвалить президента Трампа, потому что он теперь заставил людей прекратить войну».

Хан также упомянул обмен «двух заложников», о которых скоро будут «хорошие новости», но не сразу было понятно, кого он имел в виду, поскольку в Пакистане нет известных американских заложников.

Отвечая на вопрос об этой теме в интервью Fox News позже, он сказал: «Я думаю, что два или три американских заложника, один австралиец» содержались в Афганистане, пообещав «хорошие новости в течение следующих 48 часов».

Он может иметь в виду американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса, которые были похищены из Американского университета Афганистана в Кабуле в 2016 году.

Отвечая на вопрос о судьбе Шакила Африди, доктора, чья фальсификация прививок помогла ЦРУ выследить Усаму бен Ладена, и чьего освобождения уже давно добивались США, Хан выглядел менее восторженным.

«Это очень эмоциональный вопрос, потому что в Пакистане его считают шпионом», - сказал Хан.

Шамила Чаудхари, старший научный сотрудник аналитического центра New America и бывший сотрудник Совета национальной безопасности, заявила AFP, что визит Хана представляет собой «награду за хорошее поведение за продолжение переговоров по талибам».

Исламабад хочет укрепить отношения с Вашингтоном после нескольких лет разногласий, начавшихся с убийства Бин Ладена на пакистанской земле в 2011 году.

МВФ только что утвердил заем на 6 миллиардов долларов, чтобы помочь исправить пакистанскую экономику, и сохранение поддержки США крайне важно для поддержания потока западной помощи, добавил Раза Руми, эксперт по Пакистану.

Отношения между двумя лидерами — оба были звездными знаменитостями, прежде чем стать политиками - были предметом многочисленных спекуляций.

Но, по словам Чаудхари, встреча Трампа и Хана была в некотором роде «формальностью», поскольку по настоящему важной и существенной была встреча между американцами и влиятельным главнокомандующим пакистанской армией генералом Камаром Джаведом Баджвой, который также приехал в Вашингтон.

Считается, что Хан гораздо ближе к армии, контролируещей внешнюю политику страны, чем его недавние предшественники, и присутствие Баджвы «придает чуть больше доверия к любому посланию, которое приносят пакистанцы», - сказал Шуджа Наваз, эксперт по Южной Азии в Атлантическом совете.

В сообщении Белого дома о встрече говорилось, что Трамп надеется «оживить все аспекты двусторонних отношений», в том числе новые торговые соглашения и «прочные связи между военными».

По словам аналитиков, последние будут особенно приветствоваться пакистанскими военными, которые стремятся получить доступ к новой военной технике США и возобновить помощь Вашингтона в области безопасности.