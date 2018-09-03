Пентагон прекращает военную помощь Пакистану

Американские военные заявили, что приняли окончательное решение об отмене помощи Пакистану в виде 300 миллионов долларов США. Ранее эта помощь была приостановлена из-за того, что Исламабад, якобы, не принял достаточно решительных мер против боевиков.

Так называемые Фонды поддержки коалиции были частью более широкой программы по оказании помощи Пакистану, которую президент Дональд Трамп приостановил в начале года, когда он обвинил Пакистан в лжи и обмане.

Администрация Трампа утверждает, что Исламабад предоставляет убежище повстанцам, которые ведут 17-летнюю войну в соседнем Афганистане. Сам Пакистан это обвинение отрицает. Эксперты также утверждают, что по большей части США пытаются найти козлов отпущения в своих неудачах в 17-летней (самой долгой в истории США) войне в Афганистане.

При этом официальные лица США высказали мнение, что Пакистан может вернуть эту поддержку, если «изменит свое поведение».

Министр обороны США Джим Маттис, в частности, имел возможность санкционировать выделение средств Пакистану, но предпочел это не делать. «Из-за отсутствия решительных действий Пакистана в поддержку Стратегии в Южной Азии оставшиеся 300 долларов США были перераспределены», - сказал представитель Пентагона подполковник Коун Фолкнер.

Фолкнер добавил, что Пентагон намерен потратить 300 миллионов долларов на «другие неотложные приоритеты», если они будут одобрены Конгрессом. Он сказал, что еще 500 миллионов долларов в помощь Пакистану были заморожены в начале года. Таким образом, полная сумма замороженной помощи составляет 800 000 долларов США.

Аналитики отмечают, что администрация США ставит своей целью давление на пакистанский аппарат безопасности. Это давление не ограничивается замораживанием финансовой помощи.

В августе агентство Рейтер сообщило, что администрация Трампа постепенно начала сокращать участие десятков пакистанских офицеров в учебных и образовательных программах, которые уже более десятилетия являются отличительной чертой двусторонних военных отношений — и более того, отметим, создают общую проамериканскую культуру в военных кругах Пакистана.

По мнению экспертов нынешнее сокращение помощи является также громким посланием новому лидеру Пакистана, недавно избранному Имрану Хану, который неоднократно выступал против американского присутствия в Афганистане, а также предлагал сбивать американские дроны, если они залетят в воздушное пространство Пакистана. Так как Пакистан сейчас переживает непростые для своей экономики времена, готовясь обратиться за помощью то ли к МВФ, то ли к Китаю, позиция США (имеющих наибольшую долю голосов в МВФ) дает сигнал для Исламабада, чего ему стоит ожидать в МВФ.

В августе агентство Рейтер сообщило, что администрация Трампа спокойно начала сокращать десятки пакистанских офицеров из желанных учебных и образовательных программ, которые уже более десятилетия являются отличительной чертой двусторонних военных отношений.

Пентагон сделал аналогичные определения в CSF в прошлом, но в этом году можно было бы привлечь больше внимания со стороны Исламабада и его нового премьер-министра Имрана Хана в то время, когда его экономика борется.

За прошедший год валютные резервы Пакистана резко упали, и вскоре будет принято решение о том, следует ли искать спасение от Международного валютного фонда (МВФ) или дружественных стран, таких как Китай.

Напомним, что Пакистан получил более 33 миллиардов долларов США помощи от США с 2002 года, в том числе более 14 миллиардов долларов США в рамках CSF - программы министерства обороны США, чтобы возместить расходы союзников на поддержку операций по борьбе с повстанцами. В следующем году Пакистан может снова принять участие в CSF.

В целом отношения США с Пакистаном, давним союзником в исламском мире, следуют по похожей траектории, что и отношения с другим союзником — Турцией. Администрация Трампа видимо решила, что хорошие отношения с исламским миром ей в принципе не нужны.

Плохая новость для США, как замечает пакистанский аналитик Раза Руми, состоит в том, что сегодня США не являются незаменимыми для Исламабада, как это было всего несколько лет назад, а следовательно прерывание помощи уже не может служить эффективным рычагом воздействия. Новые альянсы с Пекином, а теперь еще и Москвой, могут заменить если не все преимущества от помощи Вашингтона, то по крайней мере существенную их часть. Кстати, в этой связи отметим, что всего месяц назад Пакистан и Россия подписали соглашение об обучении пакистанских офицеров в российских военных училищах.