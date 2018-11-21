Пакистан вызвал американского дипломата из-за анти-пакистанской тирады Трампа

Пакистан вызвал высокопоставленного дипломата США, чтобы выразить протест против необоснованной критики президента Дональда Трампа о роли Исламабада в «войне с терроризмом» под руководством Вашингтона.

Министр иностранных дел Пакистана Темина Джанджуа вызвала временного поверенного в делах Пола Джонса в свой офис в столице Исламабаде во вторник, после того, как Трамп заявил, что Пакистан «не делает ничего» для США, защищая свое решение сократить сотни миллионов долларов военной помощи стране.

«Передавая разочарование своего правительства в связи с недавними твитами и комментариями президента США, временному поверенному сообщили, что такая необоснованная риторика в отношении Пакистана совершенно неприемлема», - говорится в заявлении МИД Пакистана.

«Глава МИД сказала временному поверенному, что ни одна другая страна не заплатила более тяжелую цену, чем Пакистан в борьбе с терроризмом», - говорится в заявлении.

Это произошло на следующий день после того, как премьер-министр Имран Хан ответил на «тираду» Трампа, обвинившего Пакистан в том, что он брал деньги, в то время как лидер «Аль-Каиды»* Усама бин Ладен укрывался в Пакистане.

Министр иностранных дел, также как и премьер-министр Имран Хан, подвергла критике слова Трампа, заявив, что что именно разведывательное сотрудничество с Пакистаном послужило основанием для выяснения местонахождения бывшего лидера «Аль-Каиды».

Между тем, в самом Вашингтоне нашлись люди, которые посчитали, что обезьянье поведение обитателя Белого дома необходимо как-то уравновесить, и по крайней мере чем-то подсластить для Пакистана. Не удивительно, что именно Пентагон защищает роль Пакистана в поддержании порядка в Южной Азии и говорит, что Исламабад остается «важным партнером» в регионе.

«У США и Пакистана есть сильные взаимные интересы в регионе. Как вы знаете, они важны [и] жизненно необходимы для стратегии Южной Азии и включают в себя содействие мирному процессу, который приведет к стабильному и мирному Афганистану», - полковник Роб Маннинг, директор пресс-службы министерства обороны, сообщил журналистам во время пресс-конференции вне камеры во вторник.

Аналитики считают, что недавние трения могут помешать возобновлению Вашингтоном мирных переговоров с афганскими талибами.

«Это никак не облегчит правительству США получение помощи от Пакистана в попытке начать переговоры с «Талибаном», то есть, если правительство США вообще считает, что ему нужна помощь Пакистана, а в конечном итоге так и будет», - пишет Майкл Кугельман, американский аналитик и заместитель директора Asia Program в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Многие наблюдатели считают, что эта война слов между двумя главами государств, скорее всего, ухудшит отношения, причем как раз в то время, когда США ищут стратегию выхода из Афганистана.

Нравится это кому-то или нет, но Пакистан играет решающую роль в попытке посадить афганский Талибан за стол переговоров, поэтому любой разрыв в отношениях с США может иметь последствия не только в Пакистане, но и за его пределами.

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