Можно ли сотрудничать с Трампом? Западные мусульмане критикуют Хамзу Юсуфа

Хамза Юсуф, один из ключевых исламских проповедников и интеллектуалов не только США, но и всего англоязычного пространства, подвергся острой критике многих единоверцев за свое согласие войти в новую комиссию по правам человека в международных отношениях, формируемую администрацией Трампа.

Комиссия формируется госсекретарем Майком Помпео и в нее включены несколько представителей религиозных кругов Америки, будь то христианских как бывший посол США в Ватикане Мерри Ан Глендон, иудейских как раввин Меир Яков Соловейчик и мусульманских как Хамза Юсуф.

Надо сказать, что до сих пор администрация Трампа старалась не замечать собственно американских мусульман, даже на ифтар в Белый дом приглашая исключительно зарубежных послов, что многие не без оснований считали проявлением идеологической установки, согласно которой Ислам для США является иностранной религией. Учитывая оголтелую исламофобию Трампа в ходе предвыборной кампании, его "мусульманский бан" и порожденную всем этим волну ненависти к мусульманам, это было совершенно неудивительно, как и то, что на этом фоне большая часть условно мусульманского сообщества США консолидировалась на антитрамповской платформе.

То есть, Трамп демонстрировал враждебность к американским мусульманам, они в свою очередь отвечали ему взаимностью, и тут один из их видных представителей нарушает этот бойкот и идет на сотрудничество с врагами. Разве это не предательство и коллаборационизм?

Попытаемся, однако, понять контекст происходящего. Долгое время США под руководством представителей Демократической партии были экспортерами на весь мир, если не сказать инквизиторами, такого понимания прав человека и демократии, которое включает в себя установки, абсолютно неприемлемые для религиозных и просто консервативных людей. Среди них - защита прав т.н. ЛГБТ, а также прав женщин в их феминистском понимании, включая "право" на аборт. И вот, новая администрация США, выполняя предвыборные обещания, выданные Трампом многомиллионному электорату христиан-евангелистов, ставит на обсуждение вопрос: действительно ли США должны отстаивать такое понимание прав человека в международной политике или все-таки им необязательно требовать повсеместного проведения гей-парадов и легализации абортов? К слову, надо напомнить, что пока администрация Трампа, невзирая на свой демонстративный консерватизм, продолжает делать первое, однако, сейчас многие ее критики обеспокоены, что этому может придти конец.

Казалось бы, с исламских позиций все очевидно - по крайней мере, страны с мусульманским большинством не заинтересованы в том, чтобы США под угрозой санкций требовали от них признания прав ЛГБТ, легализации абортов и т.п. Но очевидно это далеко не для всех. Потому что, именно лица, громче всех заявляющие о себе в американской политике как о защитниках прав мусульман от исламофобии Трампа, находятся в первых рядах борьбы за... интересы ЛГБТ, аборты и т.п.

Для этих кругов Хамза Юсуф оказывается дважды врагом. Во-первых, как тот, кто идет на сотрудничество с исламофобом Трампом. Во-вторых, как тот, кто угрожает правам человека в понимании феминисток и ЛГБТ, так как он не скрывает своего отношения к этим вопросам, проистекающего из религии, а не партийной идеологии, для которой и "исламофобия", и "защита мусульман" базируются на т.н. культурной идентичности (identity politics), а не мировоззрении и ценностях.

Что касается самого Хамзы Юсуфа, надо отметить, что в этом вопросе он как раз последователен. В отличие от большинства защитников мусульман в американской политике, тесно связанных с Демократической партией, поднимающей на щит лозунги защиты всех возможных "меньшинств", он уже многие годы, еще задолго до появления Трампа в большой политике, заявлял, что мусульманам надо стремиться к диалогу с консервативными христианскими и иудейскими кругами, близкими к Республиканской партии, чтобы изменить их исламофобский настрой на благожелательное отношение к американским мусульманам.

Реальна ли эта задача - очень большой вопрос... Проблема, однако, заключается в том, что те, кто презюмируют неисправимую исламофобию республиканцев и стоящих за ними консервативных христиан и иудеев, борятся с ней с весьма проблемных для мусульман позиций. Скажем, политические защитники прав мусульманского меньшинства из прагматических соображений удержания общего фронта меньшинств тактически могли бы отказаться от нападок в светских западных обществах своего проживания на ЛГБТ и феминисток, руководствуясь принципом "вам - ваша религия, нам - наша". Но в том-то и дело, что вместо прагматичного нейтралитета "защитники мусульман" в своем отношении к этим группам зашли так далеко, что уже давно непонятно, какая у них религия.

Известный хадис гласит, что мусульманин должен противостоять злу либо рукой - понятное дело, что это не случай мусульманских меньшинств в подобных обществах, либо словом - допустим, по прагматическим соображениям сохранения общего фронта можно было бы приглушить и это, но как минимум - в своем сердце. Но эти защитники уже давно перешли и эту грань, давая понять, что не считают то, что рассматривается как зло согласно единодушному мнению ученых Ислама, злом, а считают это абсолютно нормальным и позитивным.

В таком контексте действия Хамзы Юсуфа и его попытки диалога с консервативными христианскими и иудейскими кругами, близкими к администрации Трампа, выглядят уже несколько иначе. Да, приходится сомневаться, что ему удастся обернуть врагов в друзей, в связи с чем вспоминается известный коранический аят "...и никогда не будут довольны тобой..." Однако глядя на некоторых противостоящих им "друзей мусульман" вспоминается уже русская поговорка: "Избави меня боже от таких друзей, а с врагами я сам разберусь".