Трамп призвал все страны мира поддержать ЛГБТ

Очередной горячий привет всем свидетелям консервативного «правого поворота» передал на выходных их кумир, сидящий в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество поддержать представителей ЛГБТ-сообществ.

Соответствующее заявление опубликовал он в своем Twitter в честь начала Месяца гордости, в течение которого американцы отмечают успехи, которые были достигнуты в этой сфере.

«Поскольку мы празднуем Месяц гордости ЛГБТ и признаем выдающийся вклад, который они сделали для нашей великой нации, давайте также будем солидарны со многими ЛГБТ-представителями, которые живут в десятках стран по всему миру, которых наказывают, сажают или даже казнят из-за их сексуальной ориентации», - написал президент США.

"Моя администрация начала глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях!" - добавил он.

Как мы уже писали, ранее Трамп анонсировал масштабную кампанию по борьбе за «права гомосексуалистов». За эту программу будет отвечать посол США в Германии Ричард Гренелл, который является открытым геем.

Впрочем, не один только Трамп спешит выразить свою горячую поддержку ЛГБТ. Конгрессвумен Ильхан Омар также поздравила с наступлением «месяца гордости» и заявила: «Я всегда буду солидарна с сообществом LGBTQIA + в продолжающейся борьбе за равенство». Такое вот заявление от «первой мусульманки в конгрессе» прозвучало в последние дни священного месяца Рамадан.

А в целом, очевидно, что при всей невероятной поляризации западного общества, неожиданно находятся вопросы, в которых солидарны такие разные политические фигуры как Дональд Трамп и Ильхан Омар. Правые и левые, республиканцы и демократы, сионисты и анти-сионисты, консерваторы и либералы — все спешат отметить, насколько они дружественны для ЛГБТ сообщества. С таким отношением не удивительно, что именно ЛГБТ тема становится навязчивой национальной идеей и цивилизационной миссией Запада.