Трамп объявляет "крестовый поход" за права ЛГБТ в мусульманском мире

Кумир правых и консерваторов всего мира президент США Дональд Трамп совершил еще один неожиданный «правый поворот». Вот что сообщает NBC:

«Администрация Трампа начинает глобальную кампанию, чтобы положить конец криминализации гомосексуализма в десятках стран, где по-прежнему незаконно быть геем, сообщают в интервью NBC News официальные лица США, отчасти ставящие целью осудить Иран за его состояние прав человека. Посол США в Германии Ричард Гренелл, самый известный и открытый гей в администрации Трампа, возглавляет эту работу, которая начинается во вторник вечером в Берлине. Посольство США направляется к ЛГБТ-активистам со всей Европы на стратегический ужин, чтобы запланировать декриминализацию в тех местах, которые по-прежнему запрещают гомосексуализм - в основном на Ближнем Востоке, в Африке и на Карибах. «Это связано с тем, что в XXI веке около 70 стран продолжают принимать законы, криминализирующие статус или поведение ЛГБТИ», - сказал официальный представитель США, участвующий в организации мероприятия.»

Американский мусульманский блогер Дэниэл Хакикатджу замечает, что эта намеченная кампания администрации президента США по сути доказывает, что Трамп философски мало чем отличается от критикуемых им левых либералов. Его республиканское представление о личной свободе имеет мало общего с консерватизмом и на самом деле почти ни в чем не отличается от представлений демократов. Единственное различие между ним, как республиканцем, и демократами, заключается в определении деталей того, из чего состоит личная свобода и как эта личная свобода может быть наилучшим образом достигнута и гарантирована. И левые, и правые согласны с тем, что вот такая личная «свобода» является самой важной ценностью, которую должны поддерживать все правительства, и они также согласны с тем, что «свободный мир» имеет моральный долг оказывать давление и, в конечном итоге, принуждать другие страны соблюдать эту «универсальную ценность».

И это то, что мы видим сейчас с ЛГБТ. Самое консервативное правительство США за многие десятки лет собирается посвятить себя крестовому походу за «право» каждого человека на однополый секс. Неважно, каков моральный статус такого действия. Неважно, каковы вредные духовные, психологические и физические последствия такого действия. Неважно, как это действие влияет на семьи и общество в целом. ВСЕ, что имеет значение, это индивидуальное «удовольствие» и «право человека» испытать это. Все это, как справедливо замечает Хакикатджу, есть ничто иное как либерализм, причем именно в самом что ни на есть похабном левом варианте.

«Хотя стратегия декриминализации все еще разрабатывается, официальные лица говорят, что она может включать в себя работу с глобальными организациями, такими как Организация Объединенных Наций, Европейский союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также с другими странами, законы которых уже допускают права геев. В ней участвуют другие посольства и дипломатические посты США по всей Европе, включая миссию США в ЕС, а также Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента».

То есть, нам прямо говорят, что цель международных организаций, вроде ООН, ЕС и ОБСЕ — навязать такой либерализм всему земному шару и принуждать к его соблюдению. И давайте без иллюзий - именно мусульманские страны в первую очередь сталкиваются с жесткими экономическими санкциями за отказ подчиниться железному кулаку либерального международного порядка. Мусульмане должны умереть с голоду и отказаться от медикаментов и других предметов первой необходимости, чтобы не отказаться от Истины перед лицом бескомпромиссного либерального зверя.

Выбор для мусульманских стран очевиден: разрешите мужчинам заниматься анальным сексом, иначе ваши дети умрут от голода. И даже если после того, как все ваши дети будут мертвы и похоронены, если вы все еще не подчинитесь, мы вторгнемся в ваши земли, убьем ваших мужчин, изнасилуем ваших женщин, пока не останется никого, кто скажет хоть одно гомофобное слово.

«Узко сфокусированная на криминализации, а не на более широких проблемах ЛГБТ, таких как однополые браки, кампания была задумана частично в ответ на недавнее сообщение о казни через повешение молодого гея в Иране, главном геополитическом противнике администрации Трампа».

Это почти неприкрытое изложение всей стратегии. Они начинаются с декриминализации и вынуждают все страны подчиняться или сталкиваться с жестокими последствиями. Но, конечно, это только начало. Затем они будут повторять ту же стратегию, поднимая планку. Принимайте однополые браки или примите сокрушительные санкции, а то и что похуже. Затем, когда этот стандарт соблюдается, они снова поднимают планку. Облегчите операцию по смене пола для транссексуалов, в противном случае у вас трансфобия. И так далее - обеспечивая тем самым постоянное состояние подчинения и покорности остального мира, удерживаемого в заложниках в результате бесконечного либерального «марша прогресса» и стремления к индивидуальному удовольствию.

Ну а теперь, как вы думаете на это смотрят оппоненты Трампа, настоящие лево-либералы (то есть, те, которые сами себя так называют, а не выдумывают сказки про консерватизм)? Не могут же они просто признаться, что Трамп реализовывает их программу и их идеи? Все верно, и вот как критикует Трампа ЛГБТ издание Out:

«Правда в том, что это часть старого колониального руководства. В своем эссе «Может ли субальтерн говорить?» постколониальный теоретик Гаятри Спивак ввел термин «Белые мужчины, спасающие коричневых женщин от коричневых мужчин», чтобы описать расистский патерналистский процесс, посредством которого колонизирующие державы осуждают то, как мужчины у власти обращаются с угнетенными группами, такими как женщины, чтобы оправдать нападение на них. Спивак ссылался на британскую колониальную повестку дня в Индии. Но аттака Греннелла может быть случаем белых людей, пытающихся спасти коричневых геев от коричневых гетеросексуальных мужчин, с той же целью. Хотя планы по приглашению местных групп по защите ЛГБТ к столу могут существовать, то, что они не указываются в начале плана является опасным. Приглашение европейских активистов для решения проблем на Ближнем Востоке, в Африке или на Карибских островах - которые, опять же, не являются монолитными ни в коем случае - это беззубое усилие, скорее пиар, чем прогрессивное действие».

Это типичное мышление для академического деколониального дискурса. Они хотят критиковать Трампа за империалистический политический ход. Но они также не хотят, чтобы мусульманские страны казнили содомитов. Таким образом, вместо того, чтобы честно бороться с этим противоречием, они находят техническую причину, например: «О, почему Трамп не включает местных ЛГБТ-активистов в свои планы против мусульманского мира?!» или «Позор Трампу за то, что он думает о странах, на которые он нацеливается - по уважительной причине — что они являются монолитными! ». Другие бесхитростные академики недовольны: «Почему Трамп настаивает на Иране, когда союзники США, такие как Саудовская Аравия, также проводят такую ​​анти-ЛГБТ-политику?!».

Все это креативные, но смехотворные способы избежать последствий либерального секуляризма, которому эти академики-деколонисты столь же преданы, как и Трамп, хотя они стараются изо всех сил скрывать свое лицемерие.

В общем, что имеем, то имеем — крестоносцы прошлого сражались за Святые места и возвышение христианской религии во всем мире. Нынешние «крестоносцы» сражаются за право мужчины анально совокупляться с другим мужчиной. Такие дела.

Мы же желаем всем исламским странам, которые еще сохраняют законодательство, направленное на борьбу с содомским нечестием, держаться крепко и не сломаться под гнетом леволиберальной тирании под любыми масками.