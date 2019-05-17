Ильхан Омар представила в Конгресс США анти-шариатский законопроект

Американская конгрессвумен Ильхан Омар - «первая мусульманка в конгрессе» - делает ровно то, чего от нее ожидают американские правые исламофобы, вопящие днем и ночью о ползучей «шариатизации», агентами которой являются Ильхан Омар и Рашида Тлаиб — только совершенно наоборот.

Издание The Hill сообщает:

«Член палаты представителей Ильхан Омар (демократка из Миннесоты) на этой неделе представила закон, который запрещает любому правительственному чиновнику Брунея, обеспечивающему соблюдение «драконовского» уголовного кодекса страны, вести дела с США. Закон о правах человека в Брунее запрещает любому должностному лицу, участвующему в осуществлении законов Брунея, совершать поездки в США или иметь с ним деловые отношения, а также потребует отчетов в Конгресс о том, как уголовный кодекс влияет на беженцев, покинувших страну. Согласно законопроекту, будут применены санкции в соответствии с Законом Магнитского, который вводит санкции правительства США против нарушителей прав человека.»

Говоря проще, Ильхан Омар намерена наказать маленькую нацию Брунея за то, что она следует шариатским принципам худуд.

House.gov сообщает:

«Эти законы являются анафемой для наших ценностей как людей и должны быть осуждены самым решительным образом», - сказала Омар. «Новые законы будут нарушать права человека женщин, детей и сообщества ЛГБТК +. Эта жестокость противоречит общечеловеческим ценностям уважения прав человека и свободы людей поклоняться и любить по своему усмотрению. Соединенные Штаты обязаны защищать от этого вопиющего пренебрежения к человечеству и нарушения основных прав везде, где мы их видим».

Здесь нельзя разве что не согласиться с тем, что действительно законы Брунея являются анафемой для ценностей Омар и компании.

«Уголовный кодекс страны, обнародованный ранее в этом году, будет предусматривать смертную казнь за гомосексуальный секс и измену. На фоне международных протестов султан Хасанал Болкиах объявил, что в стране был введен «фактический мораторий» на применение смертной казни за такие случаи, который будет продолжен. Однако офис Омар отмечает, что в уголовном кодексе по-прежнему разрешается порка для женщин, которые делают аборты и ампутация рук у обвиняемых воров».

То есть, Ильхан Омар против не только наказания геев, но и против шариатских наказаний в принципе.

«Мы благодарны Омар за ее лидерство в осуждении драконовских и ужасающих законов Брунея, нацеленных на ЛГБТ людей, женщин и детей», - сказал Дэвид Стейси, директор по правам человека HRC. «В отсутствие руководства Белого дома по этим вопросам крайне важно, чтобы лидеры Конгресса дали четкий сигнал о том, что такого рода преследования недопустимы и что народ Соединенных Штатов является частью мирового сообщества, осуждающего такого рода ненависти».

Возможно это не совсем справедливо по отношению к Дональду Трампу, чья администрация тоже занимается борьбой против шариата по всему миру, но показательно, что в данном случае даже Трамп скорее молчит, или по крайней мере реагирует вяло. Но не Ильхан Омар, «мусульманка в конгрессе», решившая возглавить крестовый поход за права ЛГБТ-сообщества в Брунее.