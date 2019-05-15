Ифтар в Белом доме: снова без американских мусульман

Президент США Дональд Трамп назвал «большой привилегией» приветствовать послов и дипломатов из стран с мусульманским большинством в Белом доме на ужине, который был приурочен к разговлению (ифтару) в понедельник.

Он назвал Рамадан «временем милосердия, дарения и служения нашим согражданам» и временем, когда «мы становимся ближе к семьям и общинам».

«Рамадан - это время, когда люди объединяют свои усилия в поисках надежды, терпимости и мира. Именно в этом духе мы собрались сегодня вечером», - сказал Трамп.

Это уже второй президентский ифтар. В 2017 году Трамп нарушил традицию, которую президент Билл Клинтон начал в 1996 году и не организовал прием. Но уже на следующий год прием для дипломатов из мусульманских стран был все таки организован.

Но как и в прошлом году нынешний ифтар отмечен полным отсутствием американских мусульман. В прошлые годы на президентские ифтары приглашались американские мусульманские организации (хотя некоторые бойкотировали его из-за войны в Ираке), также неизменно приглашались мусульманские члены конгресса.

Сейчас же никого из американских мусульман не видно, и легко догадаться почему — попросту не существует таких американских мусульман, у которых с Трампом могли быть хорошие отношения. И это отношение взаимно.

«Для нас было бы очень и очень неловко находиться там в присутствии президента, который является антимусульманским, антииммигрантским, который поддерживает превосходство белых и проводит расистскую политику против цветных и меньшинств», - сказал Нихад Авад, исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), крупнейшей в Америке организации по защите гражданских прав мусульман.

Энджи Мохсен, менеджер программ по политике Мусульманского Совета по общественным связям, национальной американской организации по защите мусульман и общественной политике, сказал, что отсутствие американских мусульманских групп и законодателей демонстрирует, «что президент не видит американских мусульман как часть Америки».

Мохсен обвинил администрацию в том, что она целенаправленно изображала американских мусульман «как Других», а заявления и действия администрации «неоднократно распространяли ложь о мусульманах и Исламе».

Мохсен и Авад указали на рост преступлений на почве ненависти с тех пор, как Трамп вступил в должность.

Авад сказал, что CAIR отслеживает «беспрецедентную ненависть к мусульманам», утверждая, что исламофобия была узаконена и нормализована с помощью этого президента и политики его администрации».

Справедливости ради, есть сообщения, что по крайней мере один американский мусульманин присутствовал на ужине — это имам Дауд Агбере, капеллан вооруженных сил США, участвовавший и в других мероприятиях Трампа. Примечательно, что Агбере, родившийся в Гане, приехал в Соединенные Штаты после победы в так называемой лотерее Diversity Visa (Диверсификационная лотерея), которую Трамп неустанно атаковал и стремился завершить. Кстати, еще одной отличительной чертой ифтаров эпохи Трампа является отказ опубликовать список приглашенных гостей, в отличие от эпохи Обамы.

Как бы то ни было, судя по фотографиях с ифтара, основное внимание на ужине Трамп уделял сидящей рядом с ним Влере Читаку, послу Косова в США, которая сама про себя в твиттере пишет, что она гордая «крестная тетя», а также отмечена апологией ультрасекулярных мер косовского правительства, вроде запрета хиджабов в школах.

Несмотря на напряженные отношения с мусульманским сообществом страны, Трамп завершил свое выступление, заявив, что Америка - это нация, основанная на вере в то, что граждане всех конфессий могут жить вместе, и поздравил с наступлением Рамадана всех американских мусульман и мусульман всего мира.