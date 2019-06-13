Если не строят мечетей, пусть не строят и церквей

В историях со строительством церквей РПЦ по всей стране и противодействии строительству мечетей или даже их сносом правящие круги снова и снова демонстрируют не только российскому гражданскому обществу, но и мусульманской общине свое истинное отношение к ним, свою идеологию.

Так, в Екатеринбурге лобби РПЦ во власти, продолжающее продавливать строительство церкви в сквере, против которого выступило большинство опрошенных горожан, стало запугивать общество тем, что строить церкви нужно, чтобы вместо них не появились... мечети. В частности, Александр Колесников, председатель комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской гордумы, заявил: "Не будет храма, будут мечети, хотите получить Швейцарию - вы ее получите".

В тысячах комментариях к его абсурдному заявлению россияне уже горько пошутили, что они бы и рады "получить Швейцарию", но все прекрасно понимают, что это невозможно ни для кого кроме привиллегированных функционеров нынешнего режима, которые Россию превращают в отсталую, деградирующую страну, а в Швейцарию, Англию, Францию и т.д. вывозят свои семьи и разворованные ими богатства.

Нам же тут интересно другое. До сих пор многие наивные мусульмане считают, что если в российских городах, где мусульмане живут как диаспоры, светская общественность перестанет позволять РПЦ строить свои церкви, где ей вздумается, то мечети она строить не позволит тем более. И, таким образом, если мы хотим, чтобы строились мечети, в нашем интересе, чтобы такую возможность имела РПЦ.

Однако эта логика не работает. Во-первых, потому что, как мы это видели на примере недавней истории в Калининграде и массы подобных историй, за противодействием строительству мечетей обычно стоит именно РПЦ. Во-вторых, как мы видим, их идеология заключается не в том, что "пусть строятся и церкви, и мечети", а в том, что "нужно строить церкви, чтобы не появилось мечетей".

Так почему в таком случае мы должны им сочувствовать? Напротив, если многолетний опыт показывает, что договориться с РПЦ мусульманам нереально ни при каких обстоятельствах (пока она господствует в стране), то с теми, кто противостоит ее господству, конструктивный диалог часто возможен.

Да, в большинстве случае эти гражданские силы будут против строительства в российских городах крупных мечетей с минаретами и т.д., особенно в жилых массивах. Ну так, их и сейчас строить не дают. С другой стороны, многие из них по крайней мере не против, чтобы мусульмане, как и протестанты или иеговисты, могли собираться в своих домах и частных помещениях, или имели возможность открывать свои компактные культурные центры, как это делается в Европе.

Конечно, в идеале как представители коренной для России религии мусульмане бы хотели, чтобы мечети строились в ее городах наряду с церквями РПЦ. Однако если сторонники строительства последних противодействуют этому, может быть, стоит вступить в диалог с их противниками и вместе добиваться торжества светского государства и свободы вероисповедания, которые в России нам выгоднее, чем клерикализм РПЦ?