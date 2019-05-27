Мечети и храмы РПЦ в путинской России

Артур Русяев, глава русской мусульманской семьи, чей частный дом был снесен властями за то, что использовался как мечеть, сфотографировался на фоне руин, оставленных ему государством (на фото выше).

Напомним, что по мнению адвоката Дагира Хасавова, за сносом дома-мечети Русяева в Калининграде стоит РПЦ в лице балтийского епископа Серафима.

В этой связи укажем, что примерно в это же время глава РПЦ Кирилл Гундяев заявил, что его организация строит по 3 своих храма в сутки.

Как говорится, комментарии излишни.