Их нравы

Мечети и храмы РПЦ в путинской России

27 мая в 09:00 Икрамутдин Хан 1

Артур Русяев, глава русской мусульманской семьи, чей частный дом был снесен властями за то, что использовался как мечеть, сфотографировался на фоне руин, оставленных ему государством (на фото выше). 

Напомним, что по мнению адвоката Дагира Хасавова, за сносом дома-мечети Русяева в Калининграде стоит РПЦ в лице балтийского епископа Серафима.

В этой связи укажем, что примерно в это же время глава РПЦ Кирилл Гундяев заявил, что его организация строит по 3 своих храма в сутки.

Как говорится, комментарии излишни.

Комментарии 1
  • Разве кто то просил Иуду в рясе строить по три храма в день? Разве люди станут духовное от количества построенных храмов? Кирилл , а лично ты какой пример можешь подать ? Строя себе дворцы за пару миллиардов имея яхты майбахи. Зачем они тебе? Ты Библию то читал? Там ведь сказано копите сокровища на небесах .
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    27 мая в 19:04
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