Путинско-гундяевская Россия: религиозные гонения день за днем

(На фото - разрушенная мечеть в доме семьи Русановых)

Совсем недавно мусульмане обсуждали, как власти снесли мечеть в Калининграде. Она раполагалась в частном доме семьи русских мусульман Русановых и в отличие от церкви, которую хотят построить в Екатеринбурге на месте популярного у горожан сквера, никому не мешала.

Однако дело в том, что по "законам Яровой" храмы, залы для молитв и религиозных проповедей не должны проводиться в помещениях, которые специально не зарегистрированы как культовые. И сейчас на этом основании силовики, вдохновляемые РПЦ, ведут наступление на самых разных ее конкурентов.

Так, 6 июня в подмосковном Долгопрудном сотрудники прокуратуры, Центра «Э» МВД, МЧС и ФСБ РФ совершили рейд в частный дом, в котором собирается община местных евангелистов-пятидесятников. Формальным основанием была названа, в том числе, проверка соблюдения требований антитеррористического (!) законодательства.

Не найдя в деятельности евангелистов-пятидесятников признаков терроризма, силовики, однако, обнаружили у них нарушение правил... пожарной безопасности. Помимо этого, из помещения были изъяты Евангелие от Иоанна, Новый Завет и Псалтирь, Библия, которые по мнению силовиков свидетельствовуют о "незаконном миссионерстве".

На следующий день, 7 июня уже в Сибири, в Омске под давление попала община уже баптистов. Основание то же - использование частных объектов недвижимости для религиозных собраний, за что омским баптистам теперь придется заплатить штраф.

Отметим в этой связи, что религиозные гонения в России уже переплюнули те, что имели место в Европе во времена противостояния протестантов и католиков. Так, в ряде городов Европы до сих пор сохранились как памятные места частные здания, в которых десятилетиями "нелегально" собирались, например, католики, официально не имевшие тогда права на свои церкви. Тем не менее, так как частная собственность и жизнь считалась неприкосновенной, собираться у себя им никто не мешал.

Подобный "либерализм" в путинско-гундяевской России попросту невозможен - в ней верующих достают уже в собственных домах, ибо репрессии против них имеют такой характер, как в тоталитарном СССР.