Швеция вместо Казахстана: куда бежать казахам из Синьцзяна?

Сайрагуль Сауытбай, этническая казашка из Синьцзяна, безуспешно пытавшаяся получить статус беженки на исторической родине, покинула Казахстан, так и не дождавшись решения суда о предоставлении ей статуса беженки, сообщает издание Радио Азаттык.

Айман Умарова, адвокат Сайрагуль Сауытбай, сообщила утром в понедельник, 3 июня, в Facebook, что Сауытбай вылетела из аэропорта Алматы, чтобы наладить жизнь «в одной из самых развитых стран мира». На фото в посте Сауытбай с адвокатом находятся у зала международных вылетов.

Айман Умаровой, они направляли в ООН документы о предоставлении убежища в Швеции. Ее клиент получила документ беженца, который дает ей право на въезд на территорию Швеции, не дожидаясь решения казахстанского суда.

«Это не предоставляет статуса политического беженца. Это проездной билет. Там она сможет уже подать документы на вид на жительство, – прокомментировала адвокат Айман Умарова. – Она поехала туда с детьми и мужем. Я отправляла письма не только в Швецию, но и в Норвегию, и другие страны. Но так как ответила только Швеция, мы решили, что им лучше будет уехать туда», – рассказала правозащитница.

Отмечается, что в Казахстане судебное разбирательство по вопросу предоставления статуса беженки Сауытбай формально все еще продолжается.

Апелляционный суд в городе Талдыкоргане в среду, 29 мая, отправил на повторное рассмотрение иск этнической казашки из Синьцзяна Сайрагуль Сауытбай к комиссии при управлении по миграции Алматинской области, сообщила адвокат.

Напомним, что этнической казашке из провинции Синьцзян на северо-западе Китая Сайрагуль Сауытбай, проходившей летом 2018 года обвиняемой по громкому делу о «незаконном пересечении границы» из Китая в Казахстан, в октябре казахстанские власти отказали в предоставлении статуса беженки. Комиссия, рассмотревшая ее прошение об убежище, сочла «недоказанными» преследования Сауытбай в Китае. Сауытбай с заключением комиссии не согласилась и обратилась в суд.

8 апреля суд города Талдыкорган прекратил рассмотрение иска, в котором Сауытбай просит суд признать вынесенный комиссией отказ в предоставлении убежища незаконным и наделить ее статусом беженки.

29 мая областной суд постановил отменить решение городского суда о прекращении рассмотрения иска.

Принятое в преддверии намеченных на 9 июня досрочных выборов президента Казахстана решение адвокат Айман Умарова назвала попыткой властей «затянуть процесс».

В августе 2018 года казахстанский суд признал Сауытбай виновной по делу о незаконном пересечении государственной границы. В суде она просила не депортировать ее в Китай, где ей, по ее словам, грозит смертная казнь, так как в Синьцзяне она работала в «лагере политического перевоспитания» (куда принудительно помещают представителей меньшинств) и китайские власти взяли с нее расписку о «неразглашении государственной тайны».

На фоне внимания широкой общественности к делу Сауытбай казахстанский суд не стал ее депортировать и освободил из-под стражи, назначив шесть месяцев пробационного контроля.

В итоге выходит, что далекая скандинавская Швеция оказалась куда более расположенной к проблемам синьцзянских казахов, чем их историческая родина.

Напомним, что по мнению МИД Казахстана, преследование казахов китайскими коммунистами это внутреннее дело Китая.