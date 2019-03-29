Китай благодарит Казахстан за позицию по уйгурам

На прошедшей в Пекине встрече министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с министром иностранных дел РК Бейбутом Атамкуловым заявил, что ценит позицию Казахстана в вопросе «борьбы с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», передает Informburo.kz. Другими словами, Китай благодарит Казахстан за его позицию по концлагерям для уйгуров и других мусульман.

По словам китайского министра, меры, принятые в Синьцзяне, «дали замечательные результаты, обеспечили безопасность и стабильность, внесли вклад в укрепление мира в регионе».

«Была подчеркнута взаимная заинтересованность в решении возникающих вопросов путем рабочих контактов между МИД двух стран и достигнута договоренность об активизации деятельности консульских служб», — говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства. В начале марта 2019 года Бейбут Атамкулов заявил, что количество казахов в исправительных лагерях снизилось на 80 %. Не уточнили правда, с чем связано это снижение — то ли Китай пошел на встречу просьбам Астаны (ах да, Нур-Султана) то ли большинство казахов уже перевоспиталось.

В общем, отличная иллюстрация «тюркского братства» получилась, иначе не скажешь.