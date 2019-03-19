Швеция даст убежище уйгурам

Швеция объявила в понедельник, что предоставит статус беженцев уйгурам из киатйского Синьцзяня, а также любым другим членам группы мусульманских меньшинств, сообщает «Анадолу».

Разместив объявление на своей веб-странице, Миграционный совет Швеции заявил, что будет рассматривать соискателей убежища из региона в качестве беженцев.

Совет добавляет, что заявления этих людей будут приниматься напрямую и они не будут депортированы.

Ссылаясь на доклад УВКБ ООН, в котором говорится, что более миллиона уйгуров содержатся в лагерях в Китае, совет также коснулся доклада Human Rights Watch, в котором говорится о запрете на практику Ислама в Синьцзяне.

В своем докладе в сентябре прошлого года Human Rights Watch обвинила китайское правительство в «систематической кампании по нарушению прав человека» в отношении уйгурских мусульман в Синьцзяне.

Согласно сообщению на 117 страницах, китайское правительство проводит «массовые произвольные задержания, пытки и жестокое обращение» с уйгурами в регионе.

Ахмед Турсун, заместитель руководителя шведского уйгурского фонда «Маариф», заявил агентству «Анадолу», что они приветствуют это решение и надеются, что оно послужит примером для других западных стран.

Напомним, что в сентябре прошлого года Швеция полностью остановила депортацию уйгуров из страны в Китай.