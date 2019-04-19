Зеленский и интересы мусульман

Социологические опросы свидетельствуют о все еще больших шансах Владимира Зеленского на победу во втором, решающем туре президентских выборов, которые должны состояться в Украине уже в это воскресенье.

Такой успех Зеленского это, конечно, в первую очередь результат разочарования большинства украинцев в нынешнем президенте страны Петре Порошенко, о причинах чего мы уже писали.

При этом составлять представление о том, какие же именно изменения сулит Украине победа на выборах Зеленского, построившего свою кампанию на их обещаниях, в силу размытости его риторики и его закрытости для откровенных дискуссий, пока можно лишь по обрывкам. Главным образом из заявлений его команды, а также по ее кадровому составу, который им был обнародован сегодня. Касается это и мусульман, проблемы которых нас волнуют в первую очередь и через призму интересов которых мы оцениваем любого политика и призываем это делать наших единоверцев.

Прежде всего, надо понимать, что основной мусульманский компонент для Украины, от отношения к которому на 95% будет определяться ее отношение к исламскому фактору в целом - это крымские татары. Наличие в составе Украины не просто диаспоры, ни эмигрантов мусульман, а собственного мусульманского народа, имеющего статус коренного, это единственное, что может отличать ее от других восточноевропейских стран, где в силу мизерности их мусульманских общин и их пришлого характера позиции Ислама крайне слабы и маргинальны.

С фактической утратой Крыма и подавляющего большинства своего мусульманского населения Украина де-факто и превратилась в такую восточноевропейскую страну. Однако де-юре Украина продолжает считать Крым своим и провозглашать задачу его возвращения. Политически же, от того, насколько серьезно она к этому будет относиться и как именно пытаться этого достигнуть, и будет зависеть ее отношение к крымским татарам, а значит, и исламскому фактору.

При всех претензиях, которые могут быть к президенту Петру Порошенко, с точки зрения сказанного, нельзя не отметить две вещи. Во-первых, при нем МИД Украины самым активным образом поднимал и продолжает поднимать на международной арене проблемы Крыма под российской властью в целом и крымских татар в частности. Репрессии против них находятся в поле зрения Киева, им постоянно и оперативно дается публичная и официальная оценка, к ним привлекается внимание международного сообщества, а украинскими гражданами, включая крымских татар, находящимися в российских застенках, занимается украинское консульство в России. Во-вторых, именно президент Порошенко предложил - вопреки недовольству многих украинских политиков - принять закон и поправки в конституцию Украины, закрепляющие статус Крыма как национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в составе Украины. Причем, до деоккупации Крыма структуры этой автономии предполагается расположить на территории соседней Херсонской области. И если такие правовые акты будут приняты, статус коренного мусульманского народа в Украине будет уже на порядок выше.

А что думает на сей счет Владимир Зеленский? "Голос Ислама" писал на этой неделе и о вопросах, заданных в связи с этим моральным лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым Зеленскому, и об ответе на них команды последнего. Мустафу Джемилева, однако, не устроило, что на столь важные вопросы кандидат на пост главы государства не счел нужным отвечать сам, доверив это своей команде, чьи заявления не имеют никакой не только юридической, но и моральной силы. Кроме того, он отметил, что не получил прямого ответа на вопрос о статусе Автономной Республике Крым, хотя, на наш взгляд, его формулировка командой Зеленского является скорее негативным ответом. Настаивать на придании Крыму статуса национально-территориальной автономии крымских татар они явно не собираются, ограничиваясь обещаниями принять для них "конкретный план поддержки и гарантии со стороны государства и его западных партнеров".

Но не менее показателен по отношению к мусульманскому вопросу состав команды Зеленского, обнародованной им сегодня, за два дня до выборов, видимо, в расчете, что избиратели не успеют в нем разобраться и по достоинству его оценить. Мы не хотим перегружать читателей разбором клановой аффилированности членов этой команды, благо, недостатка в таковых в украинском сегменте соцсетей сегодня нет. Однако, что нам бросилось в глаза, так это принадлежность ряда членов этой команды к экспертному цеху Украинского Института Будущего.

Меж тем, в том числе эксперты этого Института участвовали в кампании против признания за крымскими татарами национально-территориальной автономии, что может объяснять уклончивый ответ команды Зеленского на соответствующий вопрос Джемилева.

Не менее показательно, что ближневосточное направление в этом Институте курирует Илья Куса, убежденный и активный асадит, судя по всему, с сирийско-христианскими или алавитскими корнями (более точная информация о его происхождении не афишируется). Как последовательный асадит Куса, разумеется, выступает против "исламистов", к числу которых относятся в том числе и "Братья-Мусульмане" (запрещены в России, но пока разрешены и имеют неплохие позиции в Украине), хотя, надо отметить, что по палестинской проблеме он выступает с антисионистских позиций.

Учитывая такую близость, не приходится удивляться, что в рамках пропагандистской кампании одним из тех, кого приводили в пример, подтверждающий, что "неопытный политик" может руководить страной, был... Башар Асад.

Данный плакат был подготовлен и распространялся не прямо командой Зеленского, но командой, которая работала на дискредитацию его основного противника - Петра Порошенко. И, как бы то ни было, то, что его сторонников устраивает сравнение их лидера с Башаром Асадом, вряд ли случайно, учитывая и наличие поблизости от команды Зеленского экспертов вроде Кусы, и пророссийские, а значит, и проасадовские настроения, которые распространены среди немалой части его избирателей.

Учитывая эти вводные, у разумных мусульман Украины, планирующих принять участие в выборах, вряд ли останутся сомнения относительно того, кому не следует отдавать свой голос.