Команда Зеленского ответила Мустафе Джемилеву

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ответила на пять вопросов лидера национального движения крымских татар Мустафы Джемилева, сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на штаб Зеленского.

«Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила в совершенно противозаконный и насильственный способ. Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Автономной Республики Крым, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения», – говорится в ответе.

У Зеленского отметили, что Крым был, остается и будет частью Украины, «которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенные оккупацией убытки», с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий.

«Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан – это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция непреклонна и бескомпромиссна. Никакие договоренности по деэскалации на Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированной АРК», – заявили в команде Зеленского.

У Зеленского подчеркнули, что вопросы независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей.

«Разговоров о размене Крыма на мир на Донбассе быть не может ни при каких обстоятельствах. Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины. Более того, как мы неоднократно подчеркивали, если бы Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остались в составе свободной и независимой Украины, они бы уже сейчас имели больше свобод и полномочий, чем когда-либо будут иметь во власти России», – говорится в ответе на обращение Джемилева.

При этом в команде кандидата в президенты Украины считают, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения западных союзников Украины, что говорит о необходимости говорить с властью России украинских официальных представителей, но при участии западных партнеров Украины.

«Мы должны поддерживать контакты с нашими гражданами, которые сейчас страдают под оккупационной властью. Но эти контакты должны носить исключительно культурно-информационный и гуманитарный характер. С учетом того, что сейчас делает Россия на Донбассе и в Крыму, вопрос о снятии экономической блокады временно оккупированных территорий рассматриваться не может», – отмечается в ответе.

«Но история и жертвы крымскотатарского народа при сталинских, а сейчас путинских репрессиях, и их вклад в становление и развитие независимой Украины, являются безоговорочными основаниями предложить для крымских татар отдельную перспективу национального развития и роли после освобождения Крыма. Мы считаем, что эта роль и перспектива не должны опираться на пустые политические обещания. Мы убеждены, что крымскотатарский народ должен получить конкретный план поддержки и гарантии со стороны государства и его западных партнеров. Мы уверены, что крымские татары будут иметь четкую перспективу свободной жизни вместе с независимой Украиной», – заявили у Зеленского.