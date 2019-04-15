Пять вопросов Зеленскому от Мустафы Джемилева

В преддверие решающего второго тура президентских выборов в Украине и весьма вероятной смены президента самое время узнать о том, а как же кандидат и потенциальный президент Владимир Зеленский собирается решать крымский и в частности крымскотатарский вопрос. В самом деле, если позицию Петра Порошенко мы все уже давно знаем, то Владимир Зеленский, если не считать отдельных намеков, в этом смысле остается «котом в мешке».

Именно этот вопрос решил прояснить ветеран крымскотатарского национального движения и один из самых авторитетных лидеров крымскотатарского народа, Мустафа Джемилев.

Как сообщает телеканал ATR Мустафа Джемилев обратился к Владимиру Зеленскому с пятью вопросами.

«Уважаемый Владимир Александрович, за время предвыборной кампании мы не услышали от вас и других кандидатов в президенты ряд острых для крымскотатарского народа и других жителей Крыма вопросов. Поэтому я хотел бы вам задать несколько вопросов. Их всего у меня пять. Прошу дать на них лаконичные ответы», – цитирует ATR обращение Джемилева.

Лидер крымских татар спросил у Зеленского следующее:

1. Считаете ли вы, как утверждает российская сторона, что Крым стал частью России в результате свободного, демократического волеизъявления жителей Крыма? Или вы все же считаете его оккупированной территорией, которую безоговорочно следует вернуть в состав Украины?

2. Вы говорили, что вы приложите все усилия для налаживания добрососедских отношений с Россией, для установления мира. Поскольку не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть ее территории, не мы навязывали России, каким путем ей идти, то хотел бы знать, какие уступки вы имеете в виду для того, чтобы установить так называемый мир с Россией? Включают эти уступки, например, признание законности аннексии Крыма, признание так называемых республик Донецка и Луганска, пусть даже в составе Украины?

3. Согласитесь ли вы на встречу с Путиным, если он предложит провести эту встречу на территории аннексированного Крыма?

4. Некоторые кандидаты в президенты во время первого тура избирательной кампании говорили, что для установления хороших отношений с Россией они снимут блокаду с Крыма. Если вы станете президентом, тоже пойдете на такие шаги?

5. Какова ваша позиция по изменению статуса Автономной Республики Крым на Крымскую автономию – то есть переформатирование на территориально-национальную автономию, которая была ликвидирована советским режимом после геноцида крымскотатарского народа?

Пока что ни кандидат в президенты Украины Зеленский, ни представители его штаба никак публично не комментировали вопросы Мустафы Джемилева. Ответы же хотелось бы услышать и нам, до дня голосования.