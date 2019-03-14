Башкирский Навальный арестован. Как себя поведет московский?

Не прошло и месяца, с тех пор, как комментируя новость о предоставлении квартиры татарскому политическому эмигранту Рафису Кашапову в Великобритании, башкирский оппозиционер Айрат Дильмухаметов, чьи слова мы приводили, писал:

«Правительство Британии предоставило Рафису Кашапову, татарскому политузнику и диссиденту двухкомнатную квартиру. Правительство России может предоставить мне, в 3-й раз, только отдельную одиночную камеру на своих централах, комфортабельные карцера олл-инклюзив, и 5-звездочные бараки строгих условий содержания в лагерях строгого режима. Это все, что надо знать о пропасти, разделяющей загнивающий запад и эту духовно-скрепную глубинную обитель».

И вот, сегодня за Дильмухаметовым, имеющим три отсидки по политическим статьям, пришли в четвертый раз. По имеющейся на данный момент информации, одновременно с обыском в его квартире, задержан и он сам, обыск также проходит у его адвоката. Как сообщается, обвинять его будут в очередной раз в каком-то "экстремистском" высказывании, сделанном год назад.

Но почему же силовикам потребовалось ждать целый год и почему так спешно Дильмухаметова решили арестовать именно сейчас? Как считают некоторые комментаторы, это связано с недавним заявлением штаба Алексея Навального в Башкортостане о том, что они поддержат на предстоящих выборах главы республики того, кто эффективнее всего сумеет бросить вызов кремлевскому ставленнику. А Дильмухаметов уже давно заявил о своем намерении принять участие в этих выборах и рассматривался многими как основной противник креатуры Кремля.

Последний, напомним, двигает на эту позицию Радия Хабирова - номинального "этнического мусульманина" не только с женой-христианкой, но и их общими сыновьями-христианами. По имеющейся информации, сам он тоже давно крестился, как минимум, его видели в церкви во время церковных служб и он принимал участие в "крещенских купаниях".

В понимании нынешних правителей "русского мира", только такие "этнические мусульмане" вроде Хабирова или отказавшегося от фамилии отца-казаха Владимира Васильева, могут сегодня представлять "нацменов".

Но с момента его назначения Хабирова преследовала неудача за неудачей. Серьезнейшим образом подорвал его позиции скандал с Сибаем - экологической катастрофой республиканского масштаба, на которую отреагировал даже Алексей Навальный, открыто назвавший Хабирова "мерзавцем".

Соответственно, поддержка Алексеем Навальным башкирского Навального - Айрата Дильмухаметова - создавала опасную конфигурацию для власти. А как подтвердила сегодня координатор этого штаба Лилия Чанышева в беседе с корреспондентом Идель.Реалии, они рассматривали (и продолжают рассматривать, т.к. его юридический статус пока неясен) кандидатуру Дильмухаметова как вполне вероятную для оказания ему такой поддержки.

Но если Дильмухаметов - это башкирский Навальный, то как по отношению к нему сейчас поведет себя сам Навальный, если того снимут с выборов? Ведь, когда Навального не допустили до выборов президента РФ, он призвал их бойкотировать, а тех оппозиционеров, что согласились принять участие в таких выборах, обвинил в игре по правилам Кремля.

Проявит ли теперь себя Навальный последовательным оппозиционером по своим же критериям, или сам продолжит игру в Башкортостане по правилам Кремля?