Британия выделила квартиру Рафису Кашапову

Активист татарского национального движения, член Президиума Всетатарского общественного центра, один из соучредителей движения «Свободный Идель-Урал», бывший политузник, а ныне политбеженец Рафис Кашапов, сообщил на своей странице в Facebook, что правительство Великобритании, предоставившее ему политическое убежище в стране, 18 января 2019 года также выделило ему двухкомнатную отдельную квартиру со всеми удобствами.

Как сообщает Кашапов, «даже перед домом есть площадка, где можно сажать овощи - фрукты, по закону Англии никто этого не запрещает».

Эта новость, конечно, из разряда бытовых с одной стороны, но надо помнить, что у нее есть и другой ракурс, о котором напомним Айрат Дильмухаметов, башкирский национальный активист и политический деятель:

«Правительство Британии предоставила Рафису Кашапову, татарскому политузнику и диссиденту двухкомнатную квартиру. Правительство России может предоставить мне, в 3-й раз, только отдельную одиночную камеру на своих централах, комфортабельные карцера олл-инклюзив, и 5-звездочные бараки строгих условий содержания в лагерях строгого режима.

Это все, что надо знать о пропасти, разделяющей загнивающий запад и эту духовно-скрепную глубинную обитель».

Тут ни убавить ни прибавить.