Жителей Башкортостана травит колониальный капитал

Несмотря на замалчивание властями, экологическая катастрофа в башкирском Сибае стала достоянием неофициальных СМИ и социальных сетей.

Так известный московский блогер и урбанист Илья Варламов написал об этом статью с недвусмысленным названием "Людей травят".

"В середине ноября горожане заметили что с воздухом в городе что-то не то. Так, пустяк – запахло сероводородом, а всё вокруг накрыл смог. Ну с кем не бывает – что-то подымило, повыбрасывало вредные вещества и успокоилось. Но вот только смог в Сибае стоит по сей день.



По официальной версии, запах и дым исходят из заброшенного карьера, где произошло окисление руды. Вторая версия неофициальная: источником выброса стал местный завод по производству реагентов. Сейчас в карьере работают спасатели, заливая руду смесью, а работу завода приостановил суд. Итог один – смог остаётся в городе. И если в декабре МЧС отчитывалось о допустимой норме содержания сероводорода в воздухе, то на днях по факту загрязнения воздуха возбудили уголовное дело, а жителям стали раздавать медицинские маски и активированный уголь.



Одновременно в Сибае ограничили прогулки в детсадах и уличные уроки физкультуры в школах, а власти Крыма предложили принять в республиканских профилакториях несколько сотен сибайских детей. По словам главы врио главы Башкирии Радия Хабирова, очистить воздух удастся только в течение двух следующих недель.



Не особенно доверяя власти, местные жители координируются в соцсетях, публикуют фотографии смога и обсуждают, как лучше защищаться от подступающего дыма. У кого-то болеют дети, кто-то сам плохо себя чувствует, а кто-то уже опасается, что сера спровоцирует онкологические заболевания.



Но это просто слова. Слова о городе, накрытом дымом. Они не отражают состояние людей, постоянно ощущающих неприятный запах, беспокоящихся из-за негативного влияния серы на организм, не видящих на улице соседние дома, потому что они окутаны смогом. Нельзя передать состояние города, с угрозой которому никто ничего не может поделать. Ну, разве что купировать источник и вывезти детей из зоны поражения. И то не всех. И то через два месяца", - пишет Варламов.

Отметим, что страхи жителей абсолютно не беспочвенны. По мнению местных врачей, диоксид серы в реакции с влагой выпадает сернистой кислотой, и при попадании в лёгкие образуется яд. С ними согласны и московские коллеги. Так, профессор-пульмонолог Александр Карабиненко оценивает эту ситуацию следующим образом: "Диоксид серы является достаточно токсичным соединением, и длительно им дышать не есть хорошо. Будет обязательно хронический бронхит, могут опухолевые процессы инициироваться. Это плохо влияет и на систему дыхания, и на нервную систему, и на почки, и на печень. Все органы страдают".

Ему вторит и доктор геолого-минералогических наук Александр Портнов, который считает, что уже необходима эвакуация всех жителей Сибая. Однако по мнению комиссии МЧС, поводы для паники отсутствуют и "неблагоприятная обстановка" угрозы для жизни людей не представляет. Напомним при этом, что Башкортостан и в целом Урал, загаженный подобными вредителями-предприятиями, уже давно представляет собой зону онкологического бедствия, естественно, не разбирающего людей по национальностям и религиям.

В данном же случае причиной смога является окисление руды на шахте Сибайского филиала АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». Предприятие принадлежит частной корпорации "Уральский Горно-Металлургический Комбинат", основным собственником которой является Искандар Махмудов, по неофициальным данным - бухарский еврей, представляющий интересы глобального еврейского бизнес-истеблишмента, которым в России благоприятствует нынешний режим.

Отметим в этой связи, что колониальная политика этого режима в отношении не только башкирского народа, но и всех коренных народов России, уже давно строится по принципу "приватизации прибыли и национализации убытков". Прибыль в данном случае уходит в офшоры транснациональному капиталу, а убытки в виде экологического геноцида остаются местному населению.

Липового патриота, временного исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова, который недавно призвал "сделать Башкортостан великим снова", эта ситуация, судя по его бездействию, вполне устраивает.