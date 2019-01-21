События

Жителей Башкортостана травит колониальный капитал

21 января в 18:30 Икрамутдин Хан 0

Несмотря на замалчивание властями, экологическая катастрофа в башкирском Сибае стала достоянием неофициальных СМИ и социальных сетей.

Так известный московский блогер и урбанист Илья Варламов написал об этом статью с недвусмысленным названием "Людей травят".

"В середине ноября горожане заметили что с воздухом в городе что-то не то. Так, пустяк – запахло сероводородом, а всё вокруг накрыл смог. Ну с кем не бывает – что-то подымило, повыбрасывало вредные вещества и успокоилось. Но вот только смог в Сибае стоит по сей день.

По официальной версии, запах и дым исходят из заброшенного карьера, где произошло окисление руды. Вторая версия неофициальная: источником выброса стал местный завод по производству реагентов. Сейчас в карьере работают спасатели, заливая руду смесью, а работу завода приостановил суд. Итог один – смог остаётся в городе. И если в декабре МЧС отчитывалось о допустимой норме содержания сероводорода в воздухе, то на днях по факту загрязнения воздуха возбудили уголовное дело, а жителям стали раздавать медицинские маски и активированный уголь.

Одновременно в Сибае ограничили прогулки в детсадах и уличные уроки физкультуры в школах, а власти Крыма предложили принять в республиканских профилакториях несколько сотен сибайских детей. По словам главы врио главы Башкирии Радия Хабирова, очистить воздух удастся только в течение двух следующих недель.

Не особенно доверяя власти, местные жители координируются в соцсетях, публикуют фотографии смога и обсуждают, как лучше защищаться от подступающего дыма. У кого-то болеют дети, кто-то сам плохо себя чувствует, а кто-то уже опасается, что сера спровоцирует онкологические заболевания.

Но это просто слова. Слова о городе, накрытом дымом. Они не отражают состояние людей, постоянно ощущающих неприятный запах, беспокоящихся из-за негативного влияния серы на организм, не видящих на улице соседние дома, потому что они окутаны смогом. Нельзя передать состояние города, с угрозой которому никто ничего не может поделать. Ну, разве что купировать источник и вывезти детей из зоны поражения. И то не всех. И то через два месяца", - пишет Варламов.

Отметим, что страхи жителей абсолютно не беспочвенны. По мнению местных врачей, диоксид серы в реакции с влагой выпадает сернистой кислотой, и при попадании в лёгкие образуется яд. С ними согласны и московские коллеги. Так, профессор-пульмонолог Александр Карабиненко оценивает эту ситуацию следующим образом: "Диоксид серы является достаточно токсичным соединением, и длительно им дышать не есть хорошо. Будет обязательно хронический бронхит, могут опухолевые процессы инициироваться. Это плохо влияет и на систему дыхания, и на нервную систему, и на почки, и на печень. Все органы страдают".

Ему вторит и доктор геолого-минералогических наук Александр Портнов, который считает, что уже необходима эвакуация всех жителей Сибая. Однако по мнению комиссии МЧС, поводы для паники отсутствуют и "неблагоприятная обстановка" угрозы для жизни людей не представляет. Напомним при этом, что Башкортостан и в целом Урал, загаженный подобными вредителями-предприятиями, уже давно представляет собой зону онкологического бедствия, естественно, не разбирающего людей по национальностям и религиям.

В данном же случае причиной смога является окисление руды на шахте Сибайского филиала АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». Предприятие принадлежит частной корпорации "Уральский Горно-Металлургический Комбинат", основным собственником которой является Искандар Махмудов, по неофициальным данным - бухарский еврей, представляющий интересы глобального еврейского бизнес-истеблишмента, которым в России благоприятствует нынешний режим.

Отметим в этой связи, что колониальная политика этого режима в отношении не только башкирского народа, но и всех коренных народов России, уже давно строится по принципу "приватизации прибыли и национализации убытков". Прибыль в данном случае уходит в офшоры транснациональному капиталу, а убытки в виде экологического геноцида остаются местному населению.

Липового патриота, временного исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова, который недавно призвал "сделать Башкортостан великим снова", эта ситуация, судя по его бездействию, вполне устраивает. 

Автор: Икрамутдин Хан
подписаться на канал
Комментарии 0