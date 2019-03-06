Франция: спортивный ритейлер отменил линию хиджабов из-за давления и угроз

Крупная французская компания Decathlon, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами, отменила предлагаемую линию спортивных хиджабов, предназначенную для бегунов, после того, как компания получила сотни угроз и жалоб - причем некоторые обвиняют Decathlon в «содействии исламистскому вторжению». Спустя неделю после того, как Decathlon успешно дебютировал в Марокко с новым спортивным хиджабом, планы компании по продаже продукта во Франции ​​вызвали недовольство в социальных сетях и у видных политиков.

«Мой выбор как женщины и гражданина будет состоять в том, чтобы больше не доверять бренду, который противоречит нашим ценностям», - заявила Аврора Берже, пресс-секретарь партии «Вперед, Республика!», партии президента Эммануэля Макрона. «Те, кто терпимо относятся к женщинам в общественных местах, только когда они покрыты, не являются любителями свободы».

Первоначально компания защищала решение о продаже хиджабов, отмечая, что многие мусульманские женщины вынуждены бегать с «плохо приспособленными» хиджабами, и что они хотели «предложить им подходящий спортивный продукт, без осуждения». Некоторые политики, в том числе другой представитель партии «Вперед, Республика!», Орельен Таше, также высказались в поддержку Decathlon. По словам Таше, общественный гнев по поводу продажи спортивного хиджаба обнажил французскую «одержимость платком и исламом». Nike также уже продает хиджабы для спорта, но не встречала подобных протестов. Но неделю назад Decathlon все же объявила, что они уступят общественному давлению и прекратят продажу хиджабов во Франции. По словам компании, на это решение повлияли многочисленные инциденты, когда продавцам угрожали в магазинах - в некоторых случаях физически.

Во Франции законодатели уже давно преследуют мусульман с помощью законов, касающихся их религиозной одежды - якобы ради сохранения светских традиций страны и прав женщин. Носить головной платок во французских школах с 2004 года было незаконно, а в 2011 году в стране запретили носить никаб. В 2016 году страна стала втянутой в общенациональные дебаты после того, как в нескольких городах были запрещены купальные костюмы для всего тела, так называемые «буркини». А в мае прошлого года скандал вызвало публичное интервью лидера студенческого союза Марьям Пужету. Светские комментаторы, включая министров правительства, заявляли, что ее появление с платком на голове было «шокирующим», «провокативным» и не менее как пропагандой «политического ислама».