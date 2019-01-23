Силовики готовят общество к новой афганской войне?

В прошлом году "Голос Ислама" уже писал о планах Госдуры РФ официально пересмотреть оценку советского вторжения в Афганистан.

Вчера они приблизились к реализации еще на шаг. В частности, проект соответствующего заявления был одобрен думским Комитетом по обороне. В нем решение Съезда народных депутатов СССР от 1989 года, осудившее ввод советских войск в Афганистан, будет называться несправедливым. И принять его Госдума планирует 15 февраля, как бы символически взяв реванш за соответствующее решение, принятое 30 лет назад на волне перестройки - 14 февраля.

Но перед тем, как перейти к возможным геополитическим аспектам этой декларации, пара слов о российской внутренней политике. Точнее, о лживости ее основных действующих лиц от власти до т.н. оппозиции.

Так, тот факт, что данное решение сегодня активно продвигает "афганец" генерал Владимир Шаманов, снискавший себе своими действиями в Чечне репутацию карателя и палача чеченского народа, совершенно неудивителен. Все эти шамановы, морально и политически обломанные Перестройкой и распадом Империи зла, воспряли духом именно после того, как Ельцин и его преемник натравили их на Чечню, где им был дан полный карт-бланш, и они снова вошли во вкус - крови. И Крым с Донбассом, и Сирия, и новые кровавые авантюры, которые могут еще последовать, стали следствием именно этого, и российское общество это должно хорошо понимать.

Но что действительно удивляет тех, кто сохраняет хоть толику наивной для России веры в здравый смысл, так это фигура первоначального инициатора этого заявления - Николая Харитонова, депутата Госдумы от КПРФ. Как мы видим, вместо того, чтобы выводить людей на протесты против повышения пенсионного возраста, повышения налогов, платежей, скотского отношения обнаглевших от безнаказанности чиновников к людям, и т.д., и т.п., эта "партия трудящихся" занимается чем? Оправданием советской агрессии в Афганистан, результатом которой стали свыше миллиона убитых мирных афганцев, миллионы раненных, калек, сирот и вдов, сожженные кишлаки и раскуроченная страна, которая до сих пор не может придти себя. Но не менее интересно другое - Харитонов это в прошлом лидер Аграрной Партии России, которая в те годы, когда в стране еще действительно существовала политика, защищала интересы крестьянства, в частности, нечерноземной России. И что же он делает? Он выступает инициатором оправдания войны, результатом которой стали похоронки, пришедшие в семьи тысяч, в частности, русских крестьян, выдернутых из своих семей и деревень, чтобы воевать за абсолютно чуждые им цели. Вот и все, что нужно знать о парламентской оппозиции в современной России, включая лживую партию КПРФ, и "защитниках крестьянства" подобных Харитонову.

А теперь о глобальном. Не так давно мы писали о совершенно курьезных информационных вбросах околоэлитного Незыгаря на тему, связанную со взрывами в Магнитогорске. Однако данный канал не ограничился обвинениями в этом теракте "шиитских членов Партии Исламского Возрождения Таджикистана". Из его дальнейших публикаций стало ясно, для чего это делается:

"...наши источники в силовых структурах прогнозируют: все может начаться после завершения формирования примерно 50 ударных батальонов суннитского толка, которые двинутся на Среднюю Азию одновременно с 20 батальонами шиитов. Двумя армиями, каждая из которых будет решать свои задачи и преследовать свои конечные цели. И как для кого-то это ни странно, смычка шиитов и суннитов в Афганистане уже происходит.

Об этой угрозе, исходящей со стороны Афганистана, по линии ГРУ и других российских спецслужб руководству России (и не только ему) докладывают уже не первый год. А о том, что ИГИЛ постепенно «перетекает» в Афганистан, набирая там свою силу и обрастая «местной спецификой», то же руководство Минобороны заявляло неоднократно, в том числе — на полях ежегодной Московской международной конференции по безопасности. В связи с этим наши источники в военном ведомстве сообщают о продолжающейся подготовке мер военного характера в случае такого наступления. Да и полеты российской стратегической авиации для бомбардировок объектов ИГИЛ в Сирии, равно как и испытания там новейших российских вооружений — это не только демонстрация военных возможностей России во имя сдерживания основных потенциальных противников или обеспечения экспортного спроса российских вооружений, хотя и тоже — не без этого.

Ко всему прочему, происходящее в Сирии — это и своего рода «репетиция» российских действий на куда близких расстояниях к нашим границам, поскольку реальные военные возможности наших соседей в Средней Азии не смогут обеспечить их противостояние более-менее серьезным угрозам. А пропустить эту ИГИЛовскую орду к своим границам — для России будет означать вплотную приставить нож к своему горлу, даже не в военном плане, а в плане еще более облегченного распространения на ее территории идей радикального исламизма, со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе в виде терактов в самых неожиданных местах и населенных пунктах..."

Итак, по крайней мере, часть российских военно-разведовательных кругов на полном серьезе рассматривает вероятность новой военной кампании - теперь в Афганистане. Реальный или липовый, но очень странный теракт в Магнитогорске, и то, что вокруг него сейчас происходит в медийной сфере, вполне могут быть связаны именно с этими планами. В конечном счете, силовики могут решить отказаться от своей первоначальной версии о взрыве бытового газа и заявить, что мирно спящих жителей российского города взорвали шиито-суннитские игило-талибовские террористы, след которых уходит в Афганистан, это "недобитое логово террористов".

К тому времени может подоспеть и соответствующее решение Госдумы, из которого следует, что ввели-то войска в Афганистан как раз правильно, а вот вывели, как будет следовать из заключения о теракте с афганским следом, по ошибке.

А значит, дорогие российские призывники и их родные и близкие, готовьтесь к выполнению нового интернационального долга... с соответствующими последствиями. Ведь Афганистан это не Сирия - там одними вылетами авиации и командировками ЧВК не обойдешься.